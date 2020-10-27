Kamala Harris Cam Tavanı Kırabilecek mi?

2019'un Haziran ayındaki tartışma programında Senato'daki ilk döneminde olan siyah politikacı Californialı Kamala Harris, Demokrat Parti’nin kıdemli liderlerinden biri, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı podyumda zorluyordu. Soruları, ABD’deki sorunlu ırk ilişkileri konusundaki görüşleri hakkındaydı. Harris, yirmi yaş büyüğü olan Biden'a ölçülü bir hassasiyetle şunları söyledi: "İtibarlarını ve kariyerlerini bu ülkedeki ırk ayrımcılığı üzerine inşa eden iki ABD senatörünün itibarları hakkında konuştuğunuzu duymak acı vericiydi. Sadece bu da değil, aynı zamanda otobüs programına karşı çıkmak için onlarla da çalıştın.” "California'da devlet okullarına entegre edilen ikinci sınıfın bir parçası olan küçük bir kız vardı ve her gün okula otobüsle gidiyordu. Ve o küçük kız bendim" diye sözlerine devam eden Harris, Biden’ın 1970’li yıllarda siyah öğrencilerin de dahil edilmesini sağlamayı amaçlayan okul otobüsü programına o dönemlerde karşı çıkmasını eleştiriyordu. Biden saldırı karşısında şaşkına döndü ve sadece federal hükümet tarafından zorunlu tutulan otobüslere karşı olduğu tepkisini verdi. Ancak Biden senatörken 1970'lerde ve 1980'lerde ırksal olarak ayrıştırılmış okullara otobüs hizmetine karşı çıkmak için sık sık çalışmıştı. Biden, daha sonra Güneyli ayrımcı Kongre üyeleriyle çalışma ilişkileri hakkındaki yorumları için özür diledi.

O tartışma programının üzerinden bir yıldan daha uzun bir süre geçti, o dönemde yaşanan düşmanca söylemin yerini dostluk aldı. Uzun süre başkan yardımcısı adayını arayan Biden, 3 Kasım seçimlerine üç aydan kısa süre kala 55 yaşındaki Harris’i yarıştaki ortağı olarak seçti. Biden-Harris ikilisi, Başkan Trump ve yardımcısı Mike Pence’e karşı yarışıyor. Biden'ın Harris’i seçmesi, ABD siyasi geçmişinde tarihi bir adımdı. Harris, en büyük iki partiden birinden başkanlık yarışında yer alan dördüncü kadın, ancak ilk Afrikalı Amerikalı kadın ve ilk Asyalı Amerikalı. Annesi Hindistan'dan göç eden ve meme kanseri üzerine çalışan bir araştırmacı, babası Jamaikalı bir ekonomistti. Daha önce bu yarışta yer alan üç kadın - iki başkan yardımcısı adayı ve 2016'da Demokrat Parti başkan adayı adayı Hillary Clinton - hepsi kaybetti. Biden-Harris ikilisi kazanırsa Harris, ülkenin 244 yıllık tarihindeki en üst düzey kadın yetkili olacak. ABD'li siyaset uzmanları, kazanırsa ve Ocak 2021'de göreve başlarsa 78 yaşında olacak olan Biden'in yalnızca dört yıllık bir dönem hizmet edebileceğini ve Harris'i anında 2024 Demokrat başkanlık adaylarından biri haline getireceğini varsayıyor.

Harris'in o tartışma programında Biden’a meydan okuması, Demokrat Parti başkan aday adaylığının belki de zirve noktasıydı. Ulusal siyasi anketlerde kalabalık bir aday grubunun içinde kısa sürede sivrildi. Ancak, bir Amerikan başkanlık kampanyası piyasasının alışveriş politikasındaki konumunu koruyamadı ve kampanyasının devamını sağlayacak bağışın yetersiz kalması nedeniyle 2019'un Aralık ayında yarıştan çekildi. Bu karar, 2020'nin başlarında kırsal Iowa eyaletinde oylamanın başlamasından bir ay kadar önceydi. Harris adaylığını tanımlamakta zorlanmış, bazen seçmenlere endişeleri üzerine daha fazla düşünülmesini hakettiğini söyleyerek, anında yanıtlar verememişti. Harris, ABD'de sağlık hizmetlerinde ilerlemelerin teşvik edilmesi, saldırı silahlarının yasaklanması, belgesiz göçmenler için vatandaşlık ve kadınlar ve eşcinseller için işyeri eşitliği konularında güvenilir bir şekilde merkez-sol görüşlere sahip. Ancak Demokrat Parti'nin ilerici kanadı, 2016'da Senato koltuğunu kazanmadan önce San Francisco'da sert bir savcı ve daha sonra California başsavcısı olan Harris’in geçmişini sorguladı.

Bir noktada, "San Francisco kentinde yasadışı bir silah taşırsanız ve davanız ofisime getirilirse, hapishanede vakit geçireceksiniz" dedi. Bir başka sefer, "Suç konusunda yumuşak davranmak ilerici değildir" ifadelerini kullandı. Yine de bazılarına göre, California'daki idam cezası gerektiren suçlar için ölüm cezası istemeyeceğini söyleyip de eyalet tüzüğüne itiraz edildiğinde, ölüm cezasını savunduğunu söylemesi, siyasi bir çelişki gibi algılandı. Öyle olsa bile, Harris, Biden'ın başkan adaylığına yeni bir siyasi enerji getirdi. Harris, Senato Adalet Komisyonu’nun bir üyesi olarak, Trump yönetimi yetkilileriyle ters düştü ve Başkan’ın iki muhafazakar Anayasa Mahkemesi adayını, Neil Gorsuch ve Brett Kavanaugh'u açıkça sorguladı. Her iki yargıç da Senato tarafından ülkenin en yüksek mahkemesine ömür boyu atamalar için onaylanmasına rağmen, çoğu Demokrat gibi Harris de karşı oy kullandı. Adalet Bakanı William Barr'ı sert bir şekilde sorguladı ve ona "Başkan veya Beyaz Saray'daki herhangi biri, herhangi biri hakkında soruşturma açmanızı istedi mi veya önerdi mi? Evet mi hayır mı yanıtlayın lütfen" diye sordu. Hemen yanıt veremeyen Barr’ın sürekli istifasını istemesiyse boşundaydı.