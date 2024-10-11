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  4. Kamala Harris de dahil oldu! İran açıklaması: 'Tüm seçenekler masada'

Kamala Harris de dahil oldu! İran açıklaması: 'Tüm seçenekler masada'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
11.10.2024 22:28
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Orta Doğu'da İran ve İsrail'in birbirlerine yönelik saldırıları tansiyonu yükseltti. İran'ın balistik füzeli saldırısı dünyada paniğe yol açtı. İsrail'in nasıl bir karşılık vereceği merak edilirken bu sefer ABD'nin 2 numaralı ismi topa girdi. Demokrat Parti'nin ABD Başkan adayı da olan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris "Diplomasi bu hedefe ulaşmak için benim tercih ettiğim yoldur ancak tüm seçenekler masada" dedi.

İsrail ve İran arasındaki gerilim devam ediyor. İran'ın balistik füzeli saldırısı sonrasında bölgede tansiyon yükselmişti. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık vereceğini ifade etmişti.

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LÜBNAN'DA SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail'in nasıl bir karşılık vereceği merak edilirken Tel Aviv yönetimi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılarını devam ettiriyor.

ABD Başkanı Biden geçtiğimiz günlerde İsrail'in vereceği karşılıkla ilgili olarak henüz karar verilmediğini aktarmıştı.

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HARRİS DE TOPA GİRDİ

Topa şimdi de Demokrat Parti'nin ABD Başkan adayı ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris girdi. İran ile ilgili açıklama yapan Harris, "Diplomasi bu hedefe ulaşmak için benim tercih ettiğim yoldur ancak tüm seçenekler masada" dedi.

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"TÜM SEÇENELER MASADA"

İşte Harris'in o açıklaması:

"Şunu herkese söyleyeyim başkan olarak Amerika'nın çıkarlarını İran ve İran destekli teröristlerden savunmak için gerekli olan tüm adımları atmaktan asla çekinmeyeceğim ve İran'ın bir nükleer silah edinmesine asla izin vermeyeceğim. Diplomasi bu hedefe ulaşmak için benim tercih ettiğim yoldur ancak tüm seçenekler masada."

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Lübnan abd
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