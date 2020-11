Kamala Harris: Geleceğin kadını

Harris'i etkileyen dışlanmışlık tecrübeleri

Kamala Harris kökenlerine vurgu yapmaktan çekinmeyen bir isim. 70'li yıllarda ten rengi nedeniyle Kalifornya'da yaşadığı ötekileştirilme ve dışlanma tecrübelerinin kendisini ne denli derinden etkilediğini her fırsatta anlatıyor. Ancak Harris, Berkeley Üniversitesi'ndeki vatandaşlık hakları eylemlerine katılan annesinin mücadeleci ruhunun da bir o kadar kendisini etkilediğini vurguluyor. Harris, "The Truths We Hold" adlı otobiyografisinde, "Annem bizi güçlü kadınlar olarak yetiştirdi" ifadelerini kullanıyor. Harris, annesinin kızlarına "oturmayı bırakıp bir şeyler yapmaya başlamalarını" öğrettiğini ifade ediyor.

Kamala Harris'in harfiyen uyduğu bir nasihat bu. Washington'daki Howard Üniversitesi'nde siyaset bilimleri ve ekonomi okuyan Harris, ardından da San Franciso'da hukuk eğitimi alır. 1990 yılında hukuk fakültesini bitirmesinin ardından savcı olarak çalışmaya başlayan Harris, keskin zekâsı ve mücadeleci ruhu ile kısa sürede mesleki çevresinde üne kavuşur. Harris kısa bir süre önce yayınlanan otobiyografisinde geçmişte yaşadığı ayrımcılık tecrübelerini nasıl her konuda en iyi olma azmine dönüştürdüğünü anlatıyor.