Kamala Harris: İlk kadın, ilk siyah ve ilk Asya kökenli Başkan Yardımcısı

Harris, 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti aday adaylığına soyundu. Kampanyası ilk etapta büyük bir coşkuyla karşılanmış olmasına karşın zamanla bu coşku söndü ve desteğini kaybetmeye başladı.

Harris, 2003 yılında San Francisco bölge savcısı oldu. Bu göreve gelen ilk siyah ve Asya kökenli kadın olma özelliğine sahip.

Harris, California eyaletinin Oakland kentinde Jamaikalı bir baba ve Hint bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Harris, Demokrat Parti'nin başkan adaylığı için de yarışa katılmış ancak ön seçimlerde istediği sonuçları elde edemeyince Biden lehine yarıştan çekilmişti.

Aralık 2019'da başkanlık adaylığı kampanyasını sonlandırdı ve Mart 2020'de Biden'a destek verdiğini açıkladı.

1915 olayları ve Suriye konusunda görüşleri neler?

Harris, dış politika konusunda görüşleriyle bilinen siyasetçiler arasında yer almıyor.

Ancak Harris, siyasi kariyerinin başladığı dönemlerde 1915 olaylarının "Ermeni Soykırımı" olarak tanınmasına destek verdi ve Senatörlüğü sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'ya ilişkin politikalarına eleştiriler yöneltti.

Harris 2016 yılında yaptığı bir açıklamada, "Savcılık ve California Eyaleti Adalet Bakanlığı'nı yaptığım dönemlerde olduğu gibi Senato'da da insanlık tarihinin en karanlık zamanlarından birisi olan Ermeni Soykırımı'nın uygun bir şekilde tanınması ve sonuca varması için Ermeni toplumunun yanında olacağım" dedi.

https://twitter.com/SenKamalaHarris/status/1121099137305411586

Harris, 2019 yılında ABD Senatosu'na 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan tasarıya imza attı.

Harris, bu dönemde yaptığı açıklamada, "Geçmişimizle ilgili rahatsız edici gerçekleri, bunları tekrarlamamak için her zaman konuşmamız gerekiyor. İnsanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan Ermeni Soykırımı'nı tanıyarak, hayatını kaybedenleri onurlandırıyor ve insan haklarını koruma kararlılığımızı teyit ediyoruz" ifadelerine yer verdi.