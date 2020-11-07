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Kamala Harris kimdir: Trump'ın Suriye'den çekilme kararını eleştiren ve 1915 olaylarını 'soykırım olarak tanıyan tasarıyı' imzalayan Demokrat başkan yardımcısı

07.11.2020 21:13 | Son Güncelleme

ABD'de başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ın yardımcılığını California Senatörü 55 yaşındaki Kamala Harris yapacak. Harris, 2019 yılında Senato'ya sunulan ve 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" tanımlayan tasarıya imza atmış ve Trump'ın Suriye'den çekilme kararını eleştirmiş bir isim.

Kamala Harris kimdir: Trump'ın Suriye'den çekilme kararını eleştiren ve 1915 olaylarını 'soykırım olarak tanıyan tasarıyı' imzalayan Demokrat başkan yardımcısı

ABD'de başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ın yardımcılığını California Senatörü 55 yaşındaki Kamala Harris yapacak.

Kamala Harris, Demokrat Parti'nin başkan adaylığı için de yarışa katılmış ancak ön seçimlerde istediği sonuçları elde edemeyince Biden lehine yarıştan çekilmişti.

Harris, California eyaletinin Oakland kentinde Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Üniversite eğitimini, ABD'de genellikle Afrika kökenlilerin eğitim kurumu olarak bilinen Howard Üniversitesi'nde tamamladı.

Harris, 2003 yılında San Francisco bölge savcısı oldu. Bu göreve gelen ilk siyah ve Asya kökenli kadın olma özelliğine sahip.

2010 ile 2014 yılları arasında California eyaletinin Adalet Bakanlığı görevini yürüttü. İki dönem savcılık yapmasının ardından 2016 yılında Demokrat Parti'den California Senatörü olarak seçildi.

Harris, 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti aday adaylığına soyundu. Kampanyası ilk etapta büyük bir coşkuyla karşılanmış olmasına karşın zamanla bu coşku söndü ve desteğini kaybetmeye başladı.

Aralık 2019'da başkanlık adaylığı kampanyasını sonlandırdı ve Mart 2020'de Biden'a destek verdiğini açıkladı.

harris

1915 olayları ve Suriye konusunda görüşleri neler?

Harris, dış politika konusunda görüşleriyle bilinen siyasetçiler arasında yer almıyor.

Ancak Harris, siyasi kariyerinin başladığı dönemlerde 1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" olarak tanınmasına destek verdi ve Senatörlüğü sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'ya ilişkin politikalarına eleştiriler yöneltti.

Harris 2016 yılında yaptığı bir açıklamada, "Savcılık ve California Eyaleti Adalet Bakanlığı'nı yaptığım dönemlerde olduğu gibi Senato'da da insanlık tarihinin en karanlık zamanlarından birisi olan Ermeni Soykırımı'nın uygun bir şekilde tanınması ve sonuca varması için Ermeni toplumunun yanında olacağım" dedi.

https://twitter.com/SenKamalaHarris/status/1121099137305411586

Harris, 2019 yılında ABD Senatosu'na 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan tasarıya imza attı.

Harris, bu dönemde yaptığı açıklamada, "Geçmişimizle ilgili rahatsız edici gerçekleri, bunları tekrarlamamak için her zaman konuşmamız gerekiyor. İnsanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan Ermeni Soykırımı'nı tanıyarak, hayatını kaybedenleri onurlandırıyor ve insan haklarını koruma kararlılığımızı teyit ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

ABD Senatosu, 2019 yılının sonunda 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak tanıyan tasarıyı kabul etti.

Harris, Trump'ın Suriye'deki askerlerini geri çekme kararına da tepki göstererek, sert bir dille eleştirdi.

Harris, Ekim 2018'de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda hayatını kaybetmesinin ardından Trump'ı bu cinayete "göz yummakla" suçladı.

Harris, o dönemde ABD'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerini "temelden gözden geçirmesi" çağrısı yaptı.

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