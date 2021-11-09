Kamala Harris Paris'te

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, denizaltı ihalesi krizi nedeniyle gerilen ilişkileri normalleştirmek amacıyla, 5 gün sürecek bir ziyaret için Paris'te bulunuyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüşecek olan Başkan Yardımcısı Harris, başkent Paris'te, Barış Forumu ve Uluslararası Libya Konferansı'na da katılacak. Harris, Paris ve Washington arasında krize yol açan "Avrupa güvenliği ve Hint-Pasifik stratejisi" konularında ilerleme sağlamak ve Fransa ile yaşanan krizi tümüyle sona erdirmek için de çalışacak.

Kamala Harris, Air Force Two uçağının Paris yakınlarındaki Orly Havaalanı'na iniş yapmasının ardından yaptığı açıklamada, "ABD ile Fransa arasındaki ittifak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en eski ve en güçlü ittifaklardan biridir. Cumhurbaşkanı Macron ile iklim krizi, küresel sağlık krizi ve bölgesel güvenlik endişeleri dahil olmak üzere zamanımızın en acil sorunları üzerinde ortak çalışmamızı tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ayrıca uzay alanında işbirliği için yeni fırsatları da tartışacağız" dedi.

Paris ile mekik diplomasisi

Daha önce Latin Amerika ile Singapur ve Vietnam’a giden Harris, Avrupa'ya ilk ziyaretini Paris'e yapıyor. Harris, Paris'te, Avustralya'nın Fransa'ya vaat ettiği denizaltı sözleşmesini bozarak, dev ihaleyi Amerika'ya vermesi üzerine yaşanan şiddetli tartışmanın ardından, Başkan Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un başlattığı "ilişkileri normalleştirme sürecini" tamamlamayı hedefliyor. Harris, Avustralya denizaltı krizinin ikili ilişkilerde yarattığı darbe konusunda sayfayı nihayet çevirme arzusunun altını çiziyor.

Harris'ten önce Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ilişkilerdeki gerginliği gidermek için Paris'e gelmişti. Ardından Başkan Joe Biden, 10 gün önce Fransa'nın Roma Büyükelçiliği'nde Macron ile biraraya geldi. Başkan Biden bu görüşmede, ABD hükümetinin ihale konusunda Fransa'ya "zarif davranmadığını" kabul etmişti.

Harris, özellikle göç ve göçmenler konusunda konuşmak için, Temmuz ayında Guatemala ve Meksika'yı ziyaret etmiş, daha sonra, Ağustos ayının sonunda, pandemi sonrası yaşanan tedarik zinciri krizinin ortasında, ticari işbirliği temasıyla Singapur ve Vietnam'a gitmişti.

Harris'in 5 günlük yoğun programı

Paris'te 13 Kasım Cumartesi gününe kadar kalacak olan Kamala Harris, ilk gün Covid-19 virüsü üzerinde çalışan Amerikalı ve Fransız araştırmacılarla tanışmak için, annesinin de 1980'li yıllarda, göğüs kanseri üzerine yapılan araştırmaya katıldığı Pasteur Enstitüsü'nü ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Harris, Çarşamba günü Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından Elysee Sarayı'nda kabul edilecek. Görüşmede, başta "Avrupa güvenliği, Hint-Pasifik stratejisi ve küresel sağlık" konuları olmak üzere, Libya, Suriye, Çin gibi uluslararası konular ve uzay sektöründeki işbirliği gibi alanlar da gündeme gelecek. Harris ve eşi aynı gün, Paris yakınlarında bulunan Suresnes kentindeki ABD askeri mezarlığını ziyaret edecek.

Kamala Harris, Fransa "Ateşkes Günü", Amerika'da ise "Muharipler Günü" olarak anılan, Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren tarihi 11 Kasım 1918 Ateşkesi'nin Paris'teki anma törenlerine katılacak. Aynı gün Macron'un düzenlediği Paris Barış Forumu'na katılarak bir konuşma yapacak.

Libya Konferansı

ABD Başkan Yardımcısı'nın katılacağı bir diğer önemli toplantı da Uluslararası Libya Konferansı olacak. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin 2011'de öldürülmesinin ardından yaşanan 10 yıllık kaos dönemine son vermesi umut edilen 24 Aralık seçimlerine hazırlık niteliğinde olacak Paris Konferansı'nın bu seçimlere hazırlık çalışmalarının kolaylaştırması hedefleniyor. Harris, Konferans'ta Amerika'nın Libya halkına desteğini yineleyecek.

Konferansa, Libya'da çözüm için Berlin Konferansı'na giden tüm ülkelerin yanı sıra Yunanistan, Tunus, Çad ve Nijer katılacak. Özellikle Yunanistan'ın katılımına itiraz eden Türkiye'den üst düzey heyet beklenmezken, konferansa davet edilen Cezayir de henüz olumlu yanıt vermedi.

