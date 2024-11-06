Kamala Harris seçim günü dillere fena düştü: Telefon ekranını gösterdi, görenler neye inanacağını şaşırdı

Dünya ABD seçiminde yaşananları anbean takip ediyor. Cumhuriyetçilerin adayı ve eski başkan Donald Trump yarışta ipi göğüsledi, zafere göz kırptı. Demokratların adayı Kamala Harris ise seçim günü bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

"TELEFONDA SEÇMENLE KONUŞUYORUM" DEDİ

Harris oy kullandıktan sonra Demokrat Parti'nin Washington DC'deki genel merkezindeydi. Bu sırada kalabalık bir grup destekçisinin gözü de üzerindeydi. Bu sırada Harris görüntülü bir telefon konuşması yaptığını söyledi. Telefona konuşurken Harris “Nasılsınız? Oy kullandınız mı?” dedi, bir süre durakladıktan sonra “Verdiniz mi? Teşekkür ederim!” diye ekledi.

EKRANINI GÖSTERİNCE ORTALIK YIKILDI

Salonda alkış tufanı koptu. Harris, telefonda olduğunu söylediği seçmenin alkışları daha iyi duyabilmesi için telefonunu çevirdi. Ancak, New York Post'un haberine göre, kalabalık grup çok geçmeden telefon ekranının Harris'in aslında kamera uygulamasında olduğunu gösterdiğini fark etti.

SOSYAL MEDYA HARRIS'IN TELEFON GÖRÜŞMESİNİ KONUŞUYOR

Bu durum sosyal medyayı da salladı. Harris'in seçim günü büyük bir gafa imza attığını söyleyenler oldu, başkan yardımcısını adeta topa tuttu.

X'te bir kullanıcı şöyle yazdı: “Kamala Harris tam bir sahtekar. Kendisine oy veren bir seçmenden telefon aldığını söylüyor ve herkese göstermek için telefonu çeviriyor ama ekran kamera modunda.”

Bir başka kullanıcı ise “Bu neyin nesi? Harris'in araması sahte mi? IPhone'um yok, ama kamera çalışırken aramada olunuyor mu?” diye sorguladı.

Üçüncü bir kullanıcı ise şunları yazdı: “Harris sözde seçmenle sahte görüşme yapıyor! Telefonunu kaldırıp gösterdiğinde hatta kimsenin olmadığı belliydi! Kamera uygulaması açıktı! Ne aptalca.”

HARRIS'I SAVUNANLAR DA OLDU

Harris'i savunanlar ise şunları söyledi:

“Yanlışlıkla kamera kontrol düğmesine basmıştır (iPhone 16'da yeni özellik). Aslında gerçekten görüşme yaptığını anlayabilirsiniz çünkü telefonu yüzüne geri getirdiğinde ekran kapanıyor. Eğer görüşme yapmıyorsanız prox sensörü kamera uygulamasında aktif olma.”

'Siz de deneyin, bir arama yapın, kamerayı açın, yanağınıza tutun ve sonra uzaklaştırın. Yanağınızın arama yapmasını önlemek için ekranın etkinleştiğini ve devre dışı kaldığını göreceksiniz (onunki de öyle oldu).

DONALD TRUMP'A ZAFER GÖZÜKTÜ

Seçim yarışında ipi göğüsleyen Donald Trump kongre merkezine doğru yola çıktı. ABD kaynakları tarafından Trump'ın %95 ihtimalle seçimi kazandığı ifade ediliyor! TSİ 09:25 itibarıyla, resmi olmayan sonuçlara göre delege sayıları:

Donald Trump: 247

Kamala Harris: 214