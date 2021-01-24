Kamala Harris Tarih Yazdı

3 Kasım’da Joe Biden ile birlikte girdiği seçim yarışından zaferle çıkan Kamala Harris, Amerika’nın ilk kadın başkan yardımcısı seçilerek tarihe geçti. Göçmen bir ailenin kızı olan Harris aynı zamanda Amerika’nın ilk Asya ve siyah kökenli siyah başkan yardımcısı olarak da bir ilke imza attı.

56 yaşındaki Harris, seçime birlikte girdiği Joe Biden’a ve kendisine oy verenlere, ilk kez siyah ve Hint kökenli bir Amerikalı kadını ABD başkan yardımcısı olarak seçtikleri için teşekkür etti.

Virginia Üniversitesi’nden Barbara Perry, “Anayasa Mahkemesi’nde görev yapan kadın yargıçlar oldu. Ayrıca Nancy Pelosi Temsilciler Meclisi Başkanı. Ancak bugüne kadar yürütme organında görev yapan bir kadın başkan yardımcısı olmadı. Harris aynı zamanda beyaz olmayan bir kadın ve bu ülkeye daha iyi bir hayat yaşamak için gelen göçmen bir ailenin kızı” ifadeleriyle bu tarihi gelişmeye vurgu yaptı.

Hintli bir anneyle Jamaikalı bir babanın kızı olan Harris, Califronia’nın San Fransisco kentindeki Oakland bölgesinde büyümüş. Harris, okullardaki ırksal ayrımcılığa son vermek için başlatılan uygulama kapsamında beyazların gittiği okullara otobüslerle taşınan siyah öğrencilerden biri. Harris’in çocukken gittiği okulun duvarını şimdi resmi süslüyor.