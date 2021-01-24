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Kamala Harris Tarih Yazdı

24.01.2021 20:05 | Son Güncelleme:
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3 Kasım’da Joe Biden ile birlikte girdiği seçim yarışından zaferle çıkan Kamala Harris, Amerika’nın ilk kadın başkan yardımcısı seçilerek tarihe geçti. Göçmen bir ailenin kızı olan Harris aynı zamanda Amerika’nın ilk Asya ve siyah kökenli siyah başkan yardımcısı olarak da bir ilke imza attı

3 Kasım’da Joe Biden ile birlikte girdiği seçim yarışından zaferle çıkan Kamala Harris, Amerika’nın ilk kadın başkan yardımcısı seçilerek tarihe geçti. Göçmen bir ailenin kızı olan Harris aynı zamanda Amerika’nın ilk Asya ve siyah kökenli siyah başkan yardımcısı olarak da bir ilke imza attı.

56 yaşındaki Harris, seçime birlikte girdiği Joe Biden’a ve kendisine oy verenlere, ilk kez siyah ve Hint kökenli bir Amerikalı kadını ABD başkan yardımcısı olarak seçtikleri için teşekkür etti.

Virginia Üniversitesi’nden Barbara Perry, “Anayasa Mahkemesi’nde görev yapan kadın yargıçlar oldu. Ayrıca Nancy Pelosi Temsilciler Meclisi Başkanı. Ancak bugüne kadar yürütme organında görev yapan bir kadın başkan yardımcısı olmadı. Harris aynı zamanda beyaz olmayan bir kadın ve bu ülkeye daha iyi bir hayat yaşamak için gelen göçmen bir ailenin kızı” ifadeleriyle bu tarihi gelişmeye vurgu yaptı.

Hintli bir anneyle Jamaikalı bir babanın kızı olan Harris, Califronia’nın San Fransisco kentindeki Oakland bölgesinde büyümüş. Harris, okullardaki ırksal ayrımcılığa son vermek için başlatılan uygulama kapsamında beyazların gittiği okullara otobüslerle taşınan siyah öğrencilerden biri. Harris’in çocukken gittiği okulun duvarını şimdi resmi süslüyor.

Temsilciler Meclisi üyesi Barbara Lee’ye göre Harris kadınların önünü kesen birçok cam tavanı kırdı.

Washington’da siyahların okulu olarak bilinen Howard Üniversitesi’nden mezun olan Harris, 2004’te San Francisco bölge savcısı ve 2010’da California Eyalet Başsavcısı oldu.

Geçtiğimiz yaz düzenlenen Black Lives Matter (Siyahların Hayatları Değerlidir) gösterileri sırasında bazı yenilikçiler Harris’i eskiden çok sert bir savcı olduğu, idam cezasıyla ilgili çelişkili tavırlar sergilediği ve görevini kötüye kullanan polislere göz yumduğu için eleştirdi.

Teyze ve üvey anne olduğunu sık sık dile getiren Harris, avukat Doug Emhoff ile evli. Bir başkan yardımcısının en önemli görevi gerektiğinde başkanın yerine geçebilmek olsa da siyaset uzmanları Harris’in ülke tarihine geçen özelliklerinden yararlanacağı görüşünde.

Virginia Üniversitesi’nden Perry, “Amerika’yı dünyada temsil eden bir devlet kadını olacaktır. Ama bence Harris, yaptığı işin simgelediği anlamı göstermek için Amerika’yı da dolaşacaktır”diyor.

Bugün Beyaz Saray tarihinde bir dizi ilk yaşanıyor ve bu ilkler sadece Amerika’da değil, Harris’in annesinin göç ettiği Hindistan’daki küçük köyde de kutlanıyor.

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