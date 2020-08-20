HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kamala Harris: Trump trajedilerimizi siyasi silaha çeviriyor, ırkçılığın aşısı yok

Kamala Harris: Trump trajedilerimizi siyasi silaha çeviriyor, ırkçılığın aşısı yok

20.08.2020 10:37 | Son Güncelleme

ABD'de 3 Kasım'da yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde, Demokrat Parti'nin başkan yardımcısı adayı olan Kamala Harris, "Trajedilerimizi siyasi silaha çeviren bir başkanımız var. Donald Trump'ın başarısızlıkları insanların hayatlarını ve işlerini kaybetmelerine neden oldu. Irkçılığın aşısı yok. Bunun için biz çalışmak zorundayız" dedi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde, Demokrat Parti'nin başkan yardımcısı adayı olan Kamala Harris, "Trajedilerimizi siyasi silaha çeviren bir başkanımız var. Donald Trump'ın başarısızlıkları insanların hayatlarını ve işlerini kaybetmelerine neden oldu. Irkçılığın aşısı yok. Bunun için biz çalışmak zorundayız" dedi.

Demokratların başkan adayı Joe Biden'la birlikte, Başkan Donald Trump'a karşı yarışacak olan Harris, Delaware'deki Demokrat Parti Kurultayı'nda adaylığını resmen kabul etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle az sayıda partilinin katıldığı kurultayda Harris seçmenlere otelin büyük oranda boş olan balo salonundan seslendi.

Babası Jamaikalı, annesi Hint olan Harris, bu makama aday gösterilen beyaz olmayan ilk kadın.

Demokratların kurultayı, koronavirüs salgını nedeniyle sanal ortamda gerçekleşiyor.

'ABD'yi yeniden canlandıracağız'

California senatörü Harris, konuşmasında "koronavirüs salgını ve ırksal gerilimin ortasındaki ABD'yi yeniden canlandıracakları" taahhüdünde bulundu.

Ülkenin bir liderlik sorunu yaşadığını ifade eden 55 yaşındaki Harris, "Aralıksız devam eden kaos bizi ortada bıraktı. Kifayetsizlik bizi korkutuyor. Vurdumduymazlık bizi yalnız hissettiriyor. Daha iyisini yapabiliriz ve bunu hak ediyoruz. Amerikan halkına doğruları söyleyeceğiz" dedi.

Dört günlük Demokrat Parti kurultayı bu gece Joe Biden'ın yapacağı konuşmayla sona erecek.

Donald Trump: 'Harris, Biden'a da ırkçı dememiş miydi?'

ABD Başkanı Donald Trump, Harris'in suçlamalarına Twitter mesajıyla yanıt verdi "Harris ona da (Biden'a) ırkçı dememiş miydi? Onun da kifayetsiz olduğunu söylememiş miydi?" dedi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1296285289497997317

Harris, geçen yıl Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarının katıldığı bir tartışma programında o dönemki rakibi Biden'a "Sizin ırkçı olduğunuza inanmıyorum" demişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bodrum aşıkları baş başa! Bodrum aşıkları baş başa!
Tansiyon bu kez çok yükseldiTansiyon bu kez çok yükseldi
Yakından TV izlemek gözleri bozuyor mu? Şaşırtan açıklamaYakından TV izlemek gözleri bozuyor mu? Şaşırtan açıklama

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan dikkat çeken açıklamalar
Trump'tan dikkat çeken açıklamalar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Musa Orhan açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Musa Orhan açıklaması
Ünlü pizza zinciri 73 şubesini kapatıyor
Ünlü pizza zinciri 73 şubesini kapatıyor
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal dudak dolgusunu abarttı
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal dudak dolgusunu abarttı
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu

İlginizi Çekebilir

ABD ile Yunanistan arasında kritik görüşme! Flaş açıklama
ABD ile Yunanistan arasında kritik görüşme! Flaş açıklama
Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...
Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
Diğer Haberler
İsrail ordusu Gazze'yi top atışı ile hedef aldı
Tansiyon bu kez çok yükseldi
Yunanistan'da Oruç Reis istifası
Yunanistan'da Oruç Reis istifası
AB'den Türkiye'ye 'Doğu Akdeniz yaptırımı' sorusuna cevap: Tüm seçenekler masada
AB'den Türkiye'ye yaptırım mı geliyor?
Rum liderden Türkiye'ye açıklaması
Rum liderden Türkiye'ye açıklaması
Rus muhalefet lideri Navalny zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Zehirlendiği için hastaneye kaldırıldı, bilinci kapalı
Brezilya, Hindistan ve Meksika'da koronavirüs ölümleri artıyor
3 ülkede durum vahim! 2896 kişi daha öldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.