Kamala Harris Vogue kapağında yer aldı!

Moda dergisi Vogue, ABD’nin seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i Şubat ayı kapağına taşıdı. Ancak, dün derginin sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflar, kullanıcıların büyük tepkisine neden oldu.

MODA ENDÜSTİRİSİ, RENKLİ KADINLARIN IŞIĞINI MAHVETMEYE DEVAM EDİYOR

Fakat aynı zamanda ülkenin ilk siyahi başkan yardımcısı da olan Harris, çekimlerde kullanılan ışıklandırma nedeniyle ten rengi oldukça beyaz göründü. Fotoğraflara yorum yapan kullanıcılardan biri, "Kamala Harris, renkli kadınların geldiği ve Vogue'un ışığını mahvettiği diğer tüm kadınlar gibi açık tenli yansıtılıyor" diye yazdı. Bazı kullanıcılar ise Vogue’un baş editörü Anna Wintour’u eleştirdi.

Öte yandan Vogue, New York Post'a yaptığı açıklamada çekimde Harris'in cildinin renginin açıldığını reddetti, ancak açıklama sosyal medya kullanıcıları ve gazeteciler tarafından kabul görmedi.

New York Times yazarı Wajahat Ali, “Bu kadar zor olmamalı. Sanıyorum Anna Wintour'un siyahi arkadaşları veya meslektaşları yok. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in çekimlerini ücretsiz olarak telefonumu kullanarak yapacağım ve bu Vogue kapağından daha iyi sonuçlanacağından yüzde 100 eminim " ifadeleri kullanarak moda dergisinin çekimlerini sert bir şekilde eleştirdi.