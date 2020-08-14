Kamala Harris'in doğum yeri ve kökeni nedeniyle meşruiyetini sorgulayan Trump'a 'ırkçılık' suçlaması

Kasım ayında yapılacak seçimlerde Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın yardımcısı olarak yarışa katılacak Kamala Harris, bu makama aday gösterilen beyaz olmayan ilk kadın oluyor.

Fakat Trump'ın, bu iddialara atıf yaparken, Kamala'nın anne babasının statüsünden değil, ABD'de doğmamış olabileceğinden söz etmesi, geçmişte Barack Obama'nın adaylığı konusundaki tartışmaları hatırlattı.

ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat başkan yardımcısı adayı olarak yarışa katılan Kamala Harris'in, ülkede doğmamış olabileceğinden bahsederek seçilme hakkını sorgulayan Başkan Donald Trump, muhalifleri tarafından bir kez daha ırkçılıkla suçlandı.

Trump tam olarak ne dedi?

Perşembe günkü basın toplantısında Trump'a Harris'in adaylığına getirilen itirazlar soruldu.

Başkan "Kendisinin aday olmak için gereken koşullara haiz olmadığını bugün duydum. Bu arada bunu yazan da çok tecrübeli ve yetenekli bir hukukçu" dedi.

"Bunun doğru olup olmadığı hakkında hiç bir fikrim yok. Başkan yardımcısı adayı seçmeden önce Demokratlar herhalde bunu çek etmiştir diye varsayıyorum. Fakat bu çok ciddi. Aday olma yeterliliğine sahip olmadığı çünkü bu ülkede doğmadığı söyleniyor" diye sürdürdü.

Bunun üzerine kendisine soru yönelten gazeteci Kamala Harris'in ABD'de doğmadığı yolunda bir iddia olmadığını, sadece anne ve babasının o sırada ülkede yasal ve sürekli oturum hakkına sahip olup olmadığının sorgulandığını hatırlattı.

Perşembe günü daha erken saatlerde Trump'ın kampanya danışmanlarından Jenna Ellis, muhafazakar bir hukukçu örgütü olan Judicial Watch'ın başkanı Tim Fitton'un bir tweetini paylaştı.

Bu tweetinde Fitton, Harris'in ABD Anayasası'nın 'Vatandaşlık Maddesi'ne göre aday olma koşullarına sahip olup olmadığını sorguladı, ayrıca California Üniversitesi hukuk bölümünden Profesör John Eastman'ın Newsweek dergisinde yayımlanan yazısını paylaştı.