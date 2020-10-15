Kamala Harris’in Kampanyasına ‘Corona Virüsü’ Engeli

ABD Demokrat başkan yardımcısı adayı Kamala Harris, çalışanlarından birinin Corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından, seyahat planlarını Pazar gününe kadar tedbir amaçlı iptal etti. Açıklama Başkan adayı Joe Biden’ın kampanya ekibinden geldi.

Biden’ın ekibinden yapılan açıklamaya göre, Corona virüsü testi Çarşamba günü negatif çıkan, Kamala Harris bugün de yeniden test yaptıracak. Harris, 3 Kasım seçimlerine kadar yoğun bir seyahat programı planlamıştı.

Kamala Harris’in erken oylamanın yeni başladığı ve Trump'ın da kampanya yapacağı çekişmeli eyaletlerden Kuzey Carolina'ya bugün gitmesi planlanıyordu.

Ancak kampanya ekibi Çarşamba günü geç saatlerde, Harris'in iletişim direktörü Liz Allen ve seyahat ettiği uçaktaki mürettebattan birinin Corona virüsü testinin pozitif çıktığını öğrendi. Her iki çalışan da Demokrat senatörle birlikte 8 Ekim'de Arizona'da düzenlenen kampanya gezisine katılmıştı.

Biden kampanyasından gazetecilere yapılan açıklamada, Harris'in, tanıdan önceki iki gün boyunca enfekte kişiyle yakın temas halinde olmadığı kaydedildi. Harris’in, uçakla seyahati sırasında maske taktığı öğrenildi.