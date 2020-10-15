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Kamala Harris’in Kampanyasına ‘Corona Virüsü’ Engeli

15.10.2020 19:01 | Son Güncelleme

Demokrat başkan yardımcısı adayı Harris, çalışanlarından birinin Corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine seçim gezilerini erteledi

Kamala Harris’in Kampanyasına ‘Corona Virüsü’ Engeli

ABD Demokrat başkan yardımcısı adayı Kamala Harris, çalışanlarından birinin Corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından, seyahat planlarını Pazar gününe kadar tedbir amaçlı iptal etti. Açıklama Başkan adayı Joe Biden’ın kampanya ekibinden geldi.

Biden’ın ekibinden yapılan açıklamaya göre, Corona virüsü testi Çarşamba günü negatif çıkan, Kamala Harris bugün de yeniden test yaptıracak. Harris, 3 Kasım seçimlerine kadar yoğun bir seyahat programı planlamıştı.

Kamala Harris’in erken oylamanın yeni başladığı ve Trump'ın da kampanya yapacağı çekişmeli eyaletlerden Kuzey Carolina'ya bugün gitmesi planlanıyordu.

Ancak kampanya ekibi Çarşamba günü geç saatlerde, Harris'in iletişim direktörü Liz Allen ve seyahat ettiği uçaktaki mürettebattan birinin Corona virüsü testinin pozitif çıktığını öğrendi. Her iki çalışan da Demokrat senatörle birlikte 8 Ekim'de Arizona'da düzenlenen kampanya gezisine katılmıştı.

Biden kampanyasından gazetecilere yapılan açıklamada, Harris'in, tanıdan önceki iki gün boyunca enfekte kişiyle yakın temas halinde olmadığı kaydedildi. Harris’in, uçakla seyahati sırasında maske taktığı öğrenildi.

Corona virüsü salgını, diğer ülkelere kıyasla ABD’de çok daha fazla kişinin canına mal oldu ve 2020 başkanlık kampanyalarını olumsuz etkiledi etti.

Demokratlar bulaşıcılığı sınırlamak ve gereksiz sağlık risklerinden kaçınmak için sanal kampanya, kaynak yaratma çabalarını ve oy kullanma çağrılarını arttırdılar.

Başkan Trump Ekim ayı başında Corona virüsüne yakalanmıştı. Kampanyasına neredeyse iki hafta ara vermek zorunda kalan Trump, 13 Ekim’de Florida eyaletinde düzenlediği mitingle yeniden seçim çalışmalarına dönmüştü.

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