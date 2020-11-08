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Kamala Harris'ten Tarihi Konuşma

08.11.2020 06:39 | Son Güncelleme

Bu seçimde demokrasi için oy verildiğini belirten Kamala Harris, Amerika’nın ruhunun tehlikede olduğu bir dönemde yapılan ve bütün dünyanın izlediği seçimin, verilen oylar sayesinde Amerika’yı yeni bir güne taşıdığını söyledi

Kamala Harris'ten Tarihi Konuşma

Resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris, ilk siyah kadın başkan yardımcısı olarak tarihi konuşmasına bir süre önce hayatını kaybeden insan hakları savunucusu Kongre üyesi John Lewis’in “Demokrasi bir durum değil bir eylemdir” sözleriyle başladı. Harris, Delaware eyaletinin Wilmington kentinde yaptığı konuşmada, Lewis’in bu sözlerle demokrasinin garanti olmadığı, demokrasinin güçlü olması için mücadele gerektiği mesajı verdiğini belirtti. Harris, demokrasiyi koruma çabasının mücadele, sabır ve fedakarlık gerektirdiğini, demokrasi mücadelesinin ilerleme ve mutluluk getirdiğini kaydetti.

Bu seçimde demokrasi için oy verildiğini belirten Kamala Harris, Amerika’nın ruhunun tehlikede olduğu bir dönemde yapılan ve bütün dünyanın izlediği seçimin, verilen oylar sayesinde Amerika’yı yeni bir güne taşıdığını söyledi. Seçmenlere “Sesinizi duyurdunuz” diyen Harris, özellikle son aylarda Amerika’da yaşanan acı ve üzüntülerin, kaygı ve mücadelenin karşısında halkın gösterdiği cesaret, sabır, dayanıklılık ve cömertliğe tanık olunduğunu kaydetti. Dört yıldır eşitlik ve adalet için çaba harcayan halkın bu seçimde açık bir mesaj verdiğini belirten Kamala Harris, “Bu mesaj umut, birlik, bilim ve gerçek istediğiniz mesajıdır “dedi.

Seçmenlerin bu nedenle Joe Biden’ı başkan seçtiğini kaydeden Harris, Biden’ın bir iyileştirici, denenmiş ve istikrarlı bir lider olduğunu söyledi. Harris, Biden’ın ülkeyi kendine getirecek niteliklere sahip bir başkan olduğuna inandığını belirtti.

Annesinin 19 yaşında Hindistan’dan Amerika’ya gelmiş bir göçmen olduğunu hatırlatan ve kaybettiği annesini anan Kamala Harris, bütün kadınlar; siyah, beyaz, Latin kökenli veya Kızılderili kadınların bugünlere ulaşılması için gösterdiği çabayı övdü, onlar sayesinde bu konuma geldiğini belirtti. Amerika’nın ilk siyah ve Güney Asya kökenli başkan yardımcısı seçilen Harris, daha da önemlisi başkan yardımcısı seçilen ilk kadın politikacı. Babası Jamaicalı olan Harris, kadın haklarının önemini vurguladığı konuşmasında, kadınların Amerikan demokrasisinin belkemiği olduğunun da altını çizdi.

Harris, “Bu göreve seçilen ilk kadın olabilirim ama sonuncu olmayacağım” dedi, Joe Biden’a bu görevde bir kadına fırsat verdiği için teşekkür etti.

Amerikan halkı için başkan seçilen Joe Biden’la birlikte yapacaklarını sıralayan Harris, pandemiyle mücadele edeceklerini, ekonomiyi çalışan insanlara hizmet eder hale getireceklerini, adalet sisteminde ve toplumda mevcut sistemli ırkçılığın kökünü kazıyacaklarını, ülkeyi birleştireceklerini, çevre kriziyle iilgileneceklerini ve kime oy vermis olurlarsa olsunlar bütün Amerikalılar’a hizmet edeceklerini söyledi.

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