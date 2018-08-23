Kaman'da maden ocağında göçük: 1 madenci öldü

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR'in Kaman ilçesine bağlı Yeniyapan köyünde özel bir şirkete ait maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kendi çabalarıyla kurtulurken, üzerine kaya düştüğü belirlenen Abdullah Arslan (42) yaşamını yitirdi.
Bugün öğlen saatlerinde, Kaman ilçesine bağlı Yeniyapan köyündeki özel bir şirkete ait florit madeni ocağında tünel çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçiden Ali Keleş ve Ercan Akkuş, kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler göçük altında kalan Abdullah Arslan'ı kurtarmak için hemen çalışma başlattı. Ekipler bir süre sonra, emekliliğine az bir süre kalan maden işçisi Abdullah Arslan'ın cansız bedenine ulaştı. Arslan'ın, meydana gelen göçükte kaya parçasının altında kalarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Arslan'ın cansız bedeni, Kırşehir Ahi Evran Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, florit madeni bulunan özel şirkete ait bir ocakta 300 metrede tünel açma çalışması sırasında göçük meydana geldiğini belirterek, "3 işçiden 2’si kendi imkanlarıyla çıkmış, 1 işçi çıkamamış. Ekiplerimiz, cansız bedenine ulaşarak çıkardı" dedi.
Olayla ilgili jandarma, maden yetkilileri hakkında soruşturma başlattı.
Trump kendi ülkesini tehdit etti! 'Eğer azledilirsem...'
Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler
Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!
Bu nasıl kalabalık? Kuyruğun sonu gözükmüyor!
Trump her şeyi itiraf etti! 'İki kadına para ödedim'
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Dünya bunu konuşuyor! Gerçek halini gören gözlerine inanamıyor
Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!
Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var
Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Okuyucu Yorumları 0 yorum