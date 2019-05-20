HABER

Kaman'daki Atatürk Bilgi Evi'nin kapatıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 14:24 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Necati Çolak: - "Oradaki usulsüz dershanecilik faaliyetine son verdik. Orası çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız için değişik kültürel faaliyetler yapmaya devam edecektir"

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, belediye bünyesindeki Atatürk Bilgi Evi'nin kapatıldığı iddialarına ilişkin, "Oradaki usulsüz dershanecilik faaliyetine son verdik. Orası çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız için değişik kültürel faaliyetler yapmaya devam edecektir." dedi.

Çolak, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, "Atatürk Bilgi Evi, açıklama yapılmadan kapatıldı." şeklinde eksik bilgiye dayanan yanlış haberler çıktığını söyledi.

Belediyenin ilgili biriminden aldığı rapor doğrultusunda, Atatürk Bilgi Evi'nin öğrencilere sadece ek ders vermek amacıyla kurulduğunu, başka hiçbir faaliyetinin olmadığını dile getiren Çolak, sonra burada kuruluş amacının dışına çıkıldığını, çalışan personelin çoğunluğunun seçim sürecinde işe alındığını tespit ettiklerini anlattı.

Burada çalışan öğretmenlerin hiçbirinin pedagojik formasyonu olmadığını ifade eden Çolak, şöyle konuştu:

"Pedagojik formasyonu olmayan bir kişinin çocuklara ne kadar faydalı olabileceğini halkımızın takdirine bırakıyorum. Yine raporların incelenmesinde, çocuklarımızın aslında ek ders görmek için gittiği fakat çizgi film, oyun gibi etkinliklerle geleceğimizin teminatı çocuklarımıza boşa vakit kaybettirilmekte olduğunu gördük. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bu eksikliği tamamlamak için hafta içi ve hafta sonu destekleme ve yetiştirme kursları verilmektedir. İsteyen her öğrenci ücretsiz bu kurslardan faydalanabilmektedir."

Atatürk Bilgi Evi'nin toplam personel gideri ve sigorta bedelinin aylık 40 bin lira olduğunu belirten Çolak, burada çalışan 8 kişinin maaşlarını belediyeden aldığını söyledi.

Çolak, şu ifadeleri kullandı:

"Burada ayrıca öğrencilerden 'aidat' adı altında ücret alındığı ve bunun hiçbir resmi kaydının olmadığı görülmüştür. Bunun kimin tarafından ne şekilde toplandığı ve ne şekilde harcandığı bilinmemektedir. Burası çocuklarımızın eğitim görmeleri için kurulmuş etüt merkezi gibi bir yer olmasına rağmen bu amaçla kullanılmadığı tarafımızdan tespit edilmiştir. Yıllık 480 bin lira gibi gereksiz bir maliyet yüklenmektedir. Ayrıca resmi kayıtların incelenmesinde, bu yerin çocuklara eğitim vermek üzere açıldığına dair valilik ve kaymakamlık gibi resmi kurumlardan hiçbir olur alınmadığı görülmektedir. Şu bilinmelidir ki biz oradaki usulsüz dershanecilik faaliyetine son verdik. Orası çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız için değişik kültürel faaliyetler yapmaya devam edecektir. "

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Üniversite mezunu Şebnem Şanlı, 20 yıldır okul servisi şoförlüğü yapıyorÜniversite mezunu Şebnem Şanlı, 20 yıldır okul servisi şoförlüğü yapıyor
Sultangazi'de çöp kutusunda yüzlerce ölü civciv bulunduSultangazi'de çöp kutusunda yüzlerce ölü civciv bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Bilgi Evi Kaman Belediyesi necati çolak

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

''Fatih Terim bana tokat attı''

''Fatih Terim bana tokat attı''

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı kadın öldü

Korkunç ölüm! Sokak köpekleri canını aldı

Asit saldırısına uğramıştı! Berfin eski yüzüne kavuşmak için tedaviye başladı

Aylar sonra aynaya baktı ve... Tek hayali var o da...

Olympos'taki cinayet gününü gözyaşları içinde anlattı

Dehşet gününü gözyaşları içinde anlattı

Yavru aslanı emziren mermer kadın heykelinin diğer parçası bulundu

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Büyükçekmece Kaymakamlığından açıklama

Büyükçekmece Kaymakamlığından açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.