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‘Kamara Traverten Sırtı’ koruma altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 17:20 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde termal suyun etkisiyle doğal yollardan oluşan ‘Kamara Traverten Sırtı’, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde termal suyun etkisiyle doğal yollardan oluşan ‘Kamara Traverten Sırtı’, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

Yenicekent Mahallesi'nin Narlıdere Mevkii'nde, Büyük Menderes Nehri kenarında termal suyun çıkmasıyla, zaman içinde doğal yollarla oluşan 'Kamara Traverten Sırtı', 2003 yılında doğal sit alanı ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete’de bugün yayımlanan karara göre, sırtın bulunduğu bölge, bu kez kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

TRAVERTEN SIRTI SUYUN KESİLMESİYLE DEFORME OLDU

Yaklaşık 100 metre uzunluğunda ve 1200 metrekare alandaki doğal bir oluşum olan traverten sırtı, zengin mineral içerikli suyun akmasıyla meydana geldi. Ancak zamanla suyun kesilmesiyle traverten sırtı, hava şartlarıyla birlikte deforme oldu.

Traverten sırtının yanında kaplıca tesisi işleten Mustafa Başalı, kendi arazisinden çıkan termal suyu, alanın bir bölümüne vererek bölgenin korunmasına katkı sağladığını kaydetti. Bölgenin geçmişinin Roma dönemine kadar dayandığını belirten Başalı, "Daha önce termal suyun akışından dolayı burada zamanla traverten dokusu oluşmuş. 100 metre uzunluğunda doğal oluşan kaya parçasıdır. Uzun süredir su akmadığı için kaya parçası hava şartlarıyla birlikte deforme olmaya başladı. Suyla oluşan traverten kaya parçası, suyu kesildiği için yıpranıyor. Biz de buranın yanında kaplıca işletiyoruz. Bizim arazimizden çıkan suyu, travertenin bir bölümüne veriyoruz. Burayı elimizden geldiğinde korumaya çalışıyoruz. Devletin de desteğini bekliyoruz" dedi.

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