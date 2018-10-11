Kamaradere Deresi'nin renk değiştirmesi

Doğan, bölgede kirli suyun kaynağını tespit etmeye çalıştıklarını aktararak, "Numuneler, Bakanlığa gönderildi. Bu kirlilik durumuna, kimin neden olduğu belirlenecek. Bakanlıktan gelecek rapora göre Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü gerekli yaptırımları uygulayacak." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmaraereğlisi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili Ozan Doğan, dereden gerekli numunelerin alındığını ve çalışmaların devam ettiğini anımsattı.

Yaklaşık 100 metrelik alanı şerit içine alan ekipler, derenin döküldüğü alanda denize girilmemesi ve hayvanların da dereye yaklaştırılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, renk değiştirmesi üzerine Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nce inceleme yapılan derenin denize döküldüğü yere, zabıta ekiplerince "denize girmek yasaktır" tabelası konuldu.

TEKİRDAĞ (AA) - Marmaraereğlisi Belediyesi’nce, yer yer siyah ve kahverengi akan Kamaradere Deresi'nin denize döküldüğü alanda denize girişler ile dereye insan ve hayvanların yaklaşması yasaklandı.

Konuyla ilgili zabıta müdürlüğü ekiplerinin bölgeyi koruma altına aldığını bildiren Doğan, şunları kaydetti:

"İnsan girişi, yüzme ve hayvan girişine karşı kırmızı şerit çektik. Hayvanlarda ciddi sıkıntılar var. Balıklarda bazı ölümler görüldü. Suyun baz değeri 12’ye kadar yükselmiş durumda. Aside baz dengesinde büyük sıkıntılar var. Baz 12 değerinin çevresel etkileri çok olumsuz. İnşallah çalışmalarımız olumlu sonuç verir."

- Derenin renk değişimi

Marmaraereğlisi ilçesinden denize dökülen Kamaradere Deresi'nin, yer yer siyah ve kahverengi tonlarında akması ihbarı üzerine, dereden alınan numune Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilmişti.

Çorlu Deresi de geçen hafta renkli atık nedeniyle kırmızı ve pembe tonlarda akmış, bir süre sonra suyun rengi normale dönmüş, bazı bölümlerde ise atığın bıraktığı renkli tortular gözlenmişti.

Jandarma ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin dereden numune alması sonrası, yaya olarak dere boyu taranmış, suya beton boru sistemiyle atık bıraktığı tespit edilen tesisin faaliyeti durdurulmuştu.

