HABER

Kamaradere Deresi'nin renk değiştirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 18:54 | Son Güncelleme

Marmaraereğlisi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili Ozan Doğan: -"İnsan girişi, yüzme ve hayvan girişine karşı kırmızı şerit çektik. Hayvanlarda ciddi sıkıntılar var. Balıklarda bazı ölümler görüldü. Suyun baz değeri 12’ye kadar yükselmiş durumda. Aside baz dengesinde büyük sıkıntılar var"

TEKİRDAĞ (AA) - Marmaraereğlisi Belediyesi’nce, yer yer siyah ve kahverengi akan Kamaradere Deresi'nin denize döküldüğü alanda denize girişler ile dereye insan ve hayvanların yaklaşması yasaklandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, renk değiştirmesi üzerine Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nce inceleme yapılan derenin denize döküldüğü yere, zabıta ekiplerince "denize girmek yasaktır" tabelası konuldu.

Yaklaşık 100 metrelik alanı şerit içine alan ekipler, derenin döküldüğü alanda denize girilmemesi ve hayvanların da dereye yaklaştırılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmaraereğlisi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili Ozan Doğan, dereden gerekli numunelerin alındığını ve çalışmaların devam ettiğini anımsattı.

Doğan, bölgede kirli suyun kaynağını tespit etmeye çalıştıklarını aktararak, "Numuneler, Bakanlığa gönderildi. Bu kirlilik durumuna, kimin neden olduğu belirlenecek. Bakanlıktan gelecek rapora göre Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü gerekli yaptırımları uygulayacak." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili zabıta müdürlüğü ekiplerinin bölgeyi koruma altına aldığını bildiren Doğan, şunları kaydetti:

"İnsan girişi, yüzme ve hayvan girişine karşı kırmızı şerit çektik. Hayvanlarda ciddi sıkıntılar var. Balıklarda bazı ölümler görüldü. Suyun baz değeri 12’ye kadar yükselmiş durumda. Aside baz dengesinde büyük sıkıntılar var. Baz 12 değerinin çevresel etkileri çok olumsuz. İnşallah çalışmalarımız olumlu sonuç verir."

- Derenin renk değişimi

Marmaraereğlisi ilçesinden denize dökülen Kamaradere Deresi'nin, yer yer siyah ve kahverengi tonlarında akması ihbarı üzerine, dereden alınan numune Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilmişti.

Çorlu Deresi de geçen hafta renkli atık nedeniyle kırmızı ve pembe tonlarda akmış, bir süre sonra suyun rengi normale dönmüş, bazı bölümlerde ise atığın bıraktığı renkli tortular gözlenmişti.

Jandarma ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin dereden numune alması sonrası, yaya olarak dere boyu taranmış, suya beton boru sistemiyle atık bıraktığı tespit edilen tesisin faaliyeti durdurulmuştu.

PARTNERPoposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!Poposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!
Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak (3)Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak (3)
Tekirdağ'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı varTekirdağ'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kamaradere Deresi marmaraereğlisi

En Çok Okunan Haberler

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Arda Turan'ın elindeki silah ateş aldı! Berkay ve Arda Turan arasında neler yaşandı?

Arda Turan'ın elindeki silah ateş aldı! Berkay ve Arda Turan arasında neler yaşandı?

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

İlginizi Çekebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Rusya'nın ardından bir açıklama da Türkiye'den: Tamamlandı

Rusya'nın ardından bir açıklama da Türkiye'den: Tamamlandı

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbrahim Kalın: Suudi Arabistan ile ortak çalışma grubu kurulacak

İbrahim Kalın: Suudi Arabistan ile ortak çalışma grubu kurulacak

Beştepe'deki toplantı sonrası ilk açıklama!

Beştepe'deki toplantı sonrası ilk açıklama!

Adliye karıştı! Polis örtüye sarıp götürdü

Adliye karıştı! Polis örtüye sarıp götürdü

Tekirdağ'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

TEM'de büyük kaza: Tır ile otobüs çarpıştı! Trafik kilit

TEM'de büyük kaza: Tır ile otobüs çarpıştı! Trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.