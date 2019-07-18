Kamboçya 83 konteyner dolusu plastik atığı geri gönderecek

Kamboçya, ülkede salı günü Sihanoukville Limanı'nda ele geçirilen 83 konteyner dolusu plastik atığı ABD ve Kanada'ya geri göndereceğini açıkladı.

CNN'nin haberine göre, Kamboçyalı yetkililer, ele geçirilen bin 600 ton çöpün, geldiği ABD ve Kanada'ya geri gönderileceğini duyurdu.

Kamboçya Çevre Bakanlığı Sözcüsü Neth Pheaktra, geri gönderme sürecinin başlayacağını ifade ederek, "Kamboçya, yabancı ülkelerin eski elektronik atıklarını elden çıkarabilecekleri bir çöp kutusu değildir. Hükümet ayrıca bu ülkede geri dönüştürülmek üzere plastik atık ve yağlayıcı maddelerin ithalatına da karşı çıkmaktadır." dedi.

Gümrük Bakanlığının, konteynerlerin Kamboçya'ya nasıl geldiği ve hangi şirketlerin veya grupların ithalatın arkasında olduğu konusunda soruşturma yürüttüğünü kaydeden Pheaktra, sorumluların tespit edilmesi halinde cezaya çarptırılacağını ve mahkemeye çıkarılacağını söyledi.

Pheaktra, yetkililer tarafından açılan 83 konteynerin, plastik atık etiketi olmadan "geri dönüştürülebilir ürünler" olarak etiketlendiğini aktardı.