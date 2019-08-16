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2 tonluk LPG tankı patladı, çok sayıda yaralı var

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2019 12:46 | Son Güncelleme

Kamboçya’da bir gaz dolum istasyonunda patlama meydana geldi. O anlar yoldan geçmekte olan bir aracın kamerasına yansıdı.

Patlama, Siem Reap şehrinde bir yakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonda bulunan tenkerdeki 2 tonluk LPG yakıtının istasyonun deposuna aktarılması sırasında bir anda alevler yükseldi ve patlama oldu.

Patlama sonucunda oradan geçen 1’i polis, 2’si ABD ve İngiliz vatandaşı turistler olmak üzere 13 kişi yaralandı. Yaralananlardan 7’sinin durumunun ciddi olduğu ve hastaneye kaldırıldığını bildirildi. Patlamanın etkisiyle istasyonun önünde park halinde duran 2 motor zarar görürken, yanında bulunan markette de hasar meydana geldi.

Polis, patlamanın sebebinin araştırıldığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kamboçya LPG tank patlama

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