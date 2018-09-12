HANOİ (AP) - Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Hindiçin ülkelerinin siyasi rejimlerinin demokratik olmaması ve insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilmemesi gerektiğini savundu.
Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Güneydoğu Asya Ülkeleri Toplantısında konuşan Hun, Mekong Nehri havzasında yer alan ülkelerin antidemokratik uygulamaları nedeniyle kınanmasını eleştirdi.
Hun, Vietnam ve Laos'taki komünist tek parti rejimlerinin, Tayland'daki askeri cunta yönetiminin ve Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik BM'nin "etnik temizlik" olarak nitelediği katliamlar yürüten rejimin bölge dışı ülkeler tarafından eleştirilmesini yadırgadığını ifade etti.
Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Suu Çii ile Vietnam, Laos ve Tayland liderlerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Hun, "Myanmar'ı soykırım yapmakla suçlayanlar acaba ülke hakkında bilgi sahibi mi, oradaki sorunu nasıl çözeceğini biliyor mu?" ifadesini kullandı.
Hun, diğer ülkelerin Myanmar ve komşu ülkelerin yaşadığı sorunların farkında olmadığını ileri sürdü.
Kamboçya'da 29 Temmuz'da yapılan genel seçimleri Başbakan Hun Sen liderliğindeki Kamboçya Halk Partisi (CPP) kazanmıştı.
Seçimlerden önce ana muhalefetteki Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi (CNRP) geçen yıl kapatılmış, partiden 118 isim siyasetten men edilmişti.
Vietnam'ın desteklediği tek partili komünist hükümette ilk kez 1985'te başbakanlık görevine gelen Hun, 33 yıldır iktidarda bulunuyor.
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