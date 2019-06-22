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Kamboçya’da 7 katlı bina çöktü: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 12:02 | Son Güncelleme

Kamboçya’nın kıyı şehri Sihanoukville’de, erken saatlerde inşa halinde olan 7 katlı bir bina çöktü, 3 işçi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı.Polis Şefi Binbaşı Thul Phorsda, sivil savunma görevlilerinin binanın enkazının altına başka ölü ve yaralıların olup olmadığı konusunda çalışma yaptıklarını söyledi.

Kamboçya’da 7 katlı bina çöktü: 3 ölü

Kamboçya’nın kıyı şehri Sihanoukville’de, erken saatlerde inşa halinde olan 7 katlı bir bina çöktü, 3 işçi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı.
Polis Şefi Binbaşı Thul Phorsda, sivil savunma görevlilerinin binanın enkazının altına başka ölü ve yaralıların olup olmadığı konusunda çalışma yaptıklarını söyledi. Kamboçya Çalışma ve Mesleki Eğitim Bakanlığı binanın çöktüğü sabah 04.00 sıralarında binanın çöktüğü sırada içinde 30 işçinin bulunduğunu açıkladı. Binanın çöküş sebebinin henüz kesin olarak anlaşılmadığı kaydedildi.
Preah Sihanouk bölge valisi Yun Min, çöken binanın bir Çinli yatırımcıya kat karşılığı bina inşası için verildiğini söyledi.
Bölge hükümetin binanın çöküşüyle ilgili, birisi inşaat müfettişi olmak üzere 4 Çinlinin gözaltına alınıp sorgulandığını söylediği kaydedildi. Haberleşme Bakanı Minister Khieu Kanharith Kamboçyalı işçilerin, yüzde inşasının yüzde 80’nin tamamlandığı binayı yatakhane olarak kullandıklarını söyledi.
Sivil savunma görevlilerinin binanın enkazından bir kişinin cesedini çıkardığı belirtildi.

Kamboçya’da 7 katlı bina çöktü: 3 ölü

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