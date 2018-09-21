Kamboçya'da casusluktan suçlu bulunan Avustralyalı film yapımcısına af

PHNOM PENH (AA) - Kamboçya'da, geçen yıl muhalefet partisinin mitingi sırasında insansız hava aracıyla çekim yaptığı için casusluktan suçlu bulunarak 6 yıl hapse mahkum edilen Avustralyalı film yapımcısı James Ricketson affedildi.
Başkent Phnom Penh'deki mahkeme tarafından, geçen ay sonunda, ulusal savunma açısından sakıncalı bilgiler toplamak suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Ricketson'ın affedildiği duyuruldu.
Avustralyalı film yapımcısı için çıkarılan kraliyet affı, ülke dışında olduğu bildirilen Kral Norodom Sihamoni'ye vekalet eden Kamboçya Senatosu Başkanı Say Chhum tarafından imzalandı.
Ricketson, yerel seçim kampanyasının son gününü görüntülemesinin ardından geçen yıl haziran ayında gözaltına alınmıştı. Avustralyalı yapımcı, resmi izni olmadan insansız hava aracı uçurmak, göç yasalarına karşı gelmek ve ulusal güvenlik tüzüğünü ihlal etmekle suçlanmıştı.
Savcılar, Ricketson'un muhalefet partisi veya doğrudan yabancı bir güç ile çalıştığından şüphelenildiğini, bunun da ulusal güvenlik açısından casuslukla eşit bir suç olduğunu belirtmişti.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, geçen ay, 6 yıl hapis cezası verilen Avustralyalı film yapımcısı James Ricketson'u destekleyeceğini açıklayarak, bu tür olaylarda sakince ve doğrudan çözüm yoluyla anlaşma ortamı oluşturmanın en iyi yol olduğunu söylemişti.
Ricketson, ülkede geçen yıl kapatılan Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) faaliyetlerine ilişkin filmleriyle tanınıyor.
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