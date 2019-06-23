Kamboçya'da çöken inşaat

PHNOM PENH (AA) - Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'nın güneybatısındaki sahil kenti Sihanoukville'de dün 7 katlı inşaatın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye çıktı.

Yetkililer, Çinli bir inşaat şirketine ait konut projesinde, inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 17 işçinin öldüğünü, 24 işçinin de göçük altından yaralı çıkarıldığını belirtti.

Diğer yandan, yetkililer, çöktüğü sırada inşaatta yaklaşık 30 işçinin bulunduğunu kaydederken, yaralı işçilerden biri o esnada içeride 55-60 kişi olduğunu iddia etti.

Bu sabah saatlerine kadar süren kurtarma operasyonuna yaklaşık bin kişinin katıldığı ifade edildi.

Olayın ardından inşaatla ilgisi olan 4 Çin vatandaşı gözaltına alınırken, inşaatın neden çöktüğü ise henüz bilinmiyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sihanoukville Emniyet Müdürü Thul Phorsda, dün yaptığı açıklamada, inşaatın, yerel saatle 05.00'te işçilerin yatakhane olarak kullanılan alt katta uykuda olduğu sırada çöktüğünü ve Kamboçyalı işçilerin göçük altında kaldığını bildirmişti.

