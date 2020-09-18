Kamboçya’da eve yıldırım isabet etti: 6 ölü, 4 yaralı

Kamboçya’nın Battambang eyaletinde bir eve yıldırım düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kamboçya’nın Battambang eyaletinde şiddetli yağışlar etkili oldu. Battambang eyalet Valisi Nguon Ratanak bugün yaptığı açıklamada, şiddetli yağmur sırasında dün akşam saatlerinde bir eve yıldırım isabet etmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin de yaralandığını bildirdi. Yerel saatle 18.15’te Rukhak Kiri ilçesine bağlı Boeung Thmuoy köyünde yaşanan olayın, akrabaların akşam yemeği için toplandıkları sırada meydana geldiği belirtildi.

Vali Ratanak, "İkisi kadın 6 kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti, 4’ü yaralandı" ifadelerini kullanarak yaralıların şu anda hastanede tedavi gördüklerini aktardı.

Ulusal Afet Yönetimi Komitesi’nin raporuna göre 2019 yılında, çoğu kırsal kesimde yaşayan en az 95 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi, 83 kişi ise yaralandı.

