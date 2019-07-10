HABER

Kamboçya'da hükümet karşıtı eleştirmenin ölüm yılında 7 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 19:36 | Son Güncelleme

Ülkede hükümet karşıtı siyasi yorumcu Kem Ley'in 3'üncü ölüm yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle bağlantılı 7 kişi gözaltına alındı

PHNOM PENH (AA) - Kamboçya'da, hükümet karşıtı siyasi yorumcu Kem Ley'in üçüncü ölüm yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle bağlantılı 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polis yetkililerince, 10 Temmuz 2016'da başkent Phnom Penh'de vurularak öldürülen siyasi analist Kem Ley'in ölüm yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Aralarında Budist rahiplerin de bulunduğu onlarca kişinin, cinayetin işlendiği alanda bir tören düzenlemeye çalıştığı ancak bunun polis tarafından engellendiği ifade edildi.

- "İzinsiz dini tören organize ettiler"

Ulusal Polis Sözcüsü General Chhay Kim Khouen, alanda broşür dağıtan 3 kişiyle "provokatif" kelimelerin yazılı olduğu tişörtler basan 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Chhay Kim Khouen, "Halkı kışkırtan, toplumsal huzursuzluğa yol açabilecek kelimelerin yazılı olduğu tişörtler bastılar. Ayrıca izinsiz bir dini tören organize ettiler ve halkı hükümete karşı öfkelendirmek için yasa dışı broşürler dağıttılar." ifadelerini kullandı.

Tişörtlerin önünde Kem Ley'in resminin, arkasında da cinayetten hükümetin sorumlu tutulduğu bir mesajın bulunduğunu belirten Chhay Kim Khouen, gözaltına alınan 7 kişinin polis tarafından sorgulandığı bilgisini paylaştı.

- Kem Ley, benzin istasyonunda silahla öldürülmüştü

Polis, Temmuz 2016'da 45 yaşındaki Kem Ley'in, başkent Phnom Penh'de bir benzin istasyonunda silahla öldürüldüğünü açıklamıştı.

Olaydan kısa süre sonra yakalanan saldırgan, Kem Ley'i, kendisine olan borcunu ödemediği için öldürdüğünü iddia etmişti.

Kem Ley'i öldüren Oeuth Ang, 2017'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Hükümet karşıtı halk hareketiyle bağlantısı olduğu belirtilen Kem Ley, yazılarında Başbakan Hun Sen'e sert eleştirilerde bulunuyordu.

PARTNER Meğer hepsinin bir anlamı varmış! Giydiğiniz renkler ne söylüyor? Meğer hepsinin bir anlamı varmış! Giydiğiniz renkler ne söylüyor?
Kısa mesafeyi duyup yolcuyu indirmek istemişti! Karar verildiKısa mesafeyi duyup yolcuyu indirmek istemişti! Karar verildi
Ali İsmail Korkmaz, Hatay'daki mezarı başında anıldıAli İsmail Korkmaz, Hatay'daki mezarı başında anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kamboçya Kem Ley

En Çok Okunan Haberler

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kısa mesafeyi duyup yolcuyu indirmek istemişti! O taksici için karar verildi

Kısa mesafeyi duyup yolcuyu indirmek istemişti! Karar verildi

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu gece etkisini arttıracak

Meteoroloji'den kritik uyarı! Saat verdi

İstanbul'da korkutan görüntüler! Helikopterler harekete geçti

İstanbul'da korkutan görüntüler! Helikopterler harekete geçti

Manisa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Manisa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İtalyan ve Fransız savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

İtalyan ve Fransız savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Kolay ve etkili: Mükemmel bir filtre kahve için öneriler

Kolay ve etkili: Mükemmel bir filtre kahve için öneriler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.