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Kamboçya'da Kızıl Kmerler liderleri soykırımdan suçlu bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 09:18 | Son Güncelleme

Pol Pot liderliğindeki Komünist rejimin halen hayataki en üst düzey 2 yetkilisi soykırımdan ömür boyu hapse mahkum edildi

PHNOM PENH (AA) - Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da 1975-1979 yılları arasında ülkeyi yöneten komünist Kızıl Kmerler rejiminin 2 eski lideri soykırım suçlamasıyla yargılandıkları davada hüküm giydi.

Phnom Penh'de yapılan mahkemede, Pol Pot liderliğindeki Kamboçya Komünist Partisinin halen hayattaki en üst düzey yetkilileri, Komünist Parti Genel Sekreter Yardımcısı Nuon Chea (92) ve Merkez Komitesi Başkanı Khieu Samphan (87), 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamındaki soykırım suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi.

Mahkeme, Chea ve Samphan'ın sorumlu konumda olduğu rejimin eski Kmer Cumhuriyeti yetkililerine, Vietnamlı etnik azınlığa ve Çam Müslümanlarına siyasi, etnik ve dini sebeplerle uyguladığı zorunlu yer değiştirmeler ve kitlesel katliamların "soykırım" niteliğinde olduğuna hükmetti.

Mahkeme kararında Chea'nın söz konusu eylemlerde "komuta sorumluluğu" bulunduğu, Samphan'ın ise "suç ortaklığı" gerekçesiyle hüküm giydiği belirtildi.

Chea ve Samphan daha önce insanlığa karşı suçlardan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kamboçya kanunlarında ölüm cezası olmadığından, sanıklar en fazla ömür boyu hapisle cezalandırılabiliyor.

Kamboçya'da komünist rejimin tarımda kolektifleştirme uygulamaları ekonomik çöküntü ve kıtlığa yol açmış, ülkede binlerce siyasi muhalif ve eski rejimin izi olarak görülen binlerce eğitimli insan çalışma kamplarına gönderilmişti. Rejimin 4 yıllık iktidarında ülke nüfusunun yüzde 25'ini oluşturan yaklaşık 1,7 milyon kişi öldürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Kamboçya Kızıl Kmerler soykırım

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