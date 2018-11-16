Kamboçya'da Kızıl Kmerler liderleri soykırımdan suçlu bulundu

PHNOM PENH (AA) - Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da 1975-1979 yılları arasında ülkeyi yöneten komünist Kızıl Kmerler rejiminin 2 eski lideri soykırım suçlamasıyla yargılandıkları davada hüküm giydi.

Phnom Penh'de yapılan mahkemede, Pol Pot liderliğindeki Kamboçya Komünist Partisinin halen hayattaki en üst düzey yetkilileri, Komünist Parti Genel Sekreter Yardımcısı Nuon Chea (92) ve Merkez Komitesi Başkanı Khieu Samphan (87), 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamındaki soykırım suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi.

Mahkeme, Chea ve Samphan'ın sorumlu konumda olduğu rejimin eski Kmer Cumhuriyeti yetkililerine, Vietnamlı etnik azınlığa ve Çam Müslümanlarına siyasi, etnik ve dini sebeplerle uyguladığı zorunlu yer değiştirmeler ve kitlesel katliamların "soykırım" niteliğinde olduğuna hükmetti.

Mahkeme kararında Chea'nın söz konusu eylemlerde "komuta sorumluluğu" bulunduğu, Samphan'ın ise "suç ortaklığı" gerekçesiyle hüküm giydiği belirtildi.