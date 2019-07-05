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Kamboçya’da öldürülen Türkün cenazesi Adana’ya getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 09:08 | Son Güncelleme

Kamboçya’da bıçaklanarak öldürülen 46 yaşındaki Ercan Avcı’nın cenazesine eşi sahip çıkmayınca ağabeyi tarafından Adana’ya getirtildi.

Kamboçya’da öldürülen Türkün cenazesi Adana’ya getirildi

Kamboçya’da bıçaklanarak öldürülen 46 yaşındaki Ercan Avcı’nın cenazesine eşi sahip çıkmayınca ağabeyi tarafından Adana’ya getirtildi. Ağabey Şeref Avcı, ”Kardeşimin eşine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz, telefonlarımıza cevap vermiyor” dedi.
Alınan bilgiye göre, 46 yaşındaki Ercan Avcı, Kamboçya’da çalıştırdığı iş yerlerinden birinde çalışan Halim Toker’i hırsızlık yaptığı gerekçesiyle işten çıkardı. 11 Haziran Salı günü ise Halim Toker, Ercan Avcı’yı boğazından bıçaklayarak hastanelik etti. 6 gün boyunca yaşam savaşı veren Ercan Avcı, 17 Haziran Pazartesi günü hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı olarak aranan Halim Toker kısa süre sonra yakalandı. Toker çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Kardeşimin karısı cenazeye sahip çıkmadı”
Ercan Avcı’nın ağabeyi Şeref Avcı, kardeşinin karısının cenazeye sahip çıkmadığını dile getirdi,”Konsolosluktan kardeşimin karısı Ç.A.’yı aradıkları zaman cevap olarak, ’Bizi bir daha bunun için aramayın, bizi rahatsız etmeyin’ dediğini öğrendik. Cenaze ile şimdiye kadar hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar. Daha sonra kardeşime ait malları, kardeşim hastanede henüz ölmemişken satılığa çıkarttı. Hiçbir şeylerini üstlenmiyor, biz bu olayın peşindeyiz” ifadelerini kullandı.
Şeref Avcı, "Kardeşimin eşine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz, aradığımızda telefonlarımıza cevap vermiyor” dedi.
Ercan Avcı’nın cenazesi ağabeyi Şeref Avcı tarafından Adana’ya getirildi. Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından cenaze defnedilmek üzere Adana’nın Pozantı ilçesine götürüldü.

Kamboçya’da öldürülen Türkün cenazesi Adana’ya getirildi

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