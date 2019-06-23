HABER

Kamboçya’da ölü sayısı 18’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 09:57 | Son Güncelleme

Kamboçya’da 7 katlı inşaatın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 18’e yükseldi.Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya’da ülkenin güneybatısındaki sahil kenti Sihanoukville’de çöken 7 katlı inşaatın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kamboçya’da 7 katlı inşaatın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 18’e yükseldi.
Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya’da ülkenin güneybatısındaki sahil kenti Sihanoukville’de çöken 7 katlı inşaatın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda 11 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, yaşanan faciada ölü sayısının 18’e yükseldiğini, 24 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Çinli bir inşaat şirketine ait Kamboçyalı işçilerin çalıştığı konut projesi dün sabaha karşı bilinmeyen bir nedenle çökmüştü. Gece boyunca süren çalışmalar kapsamında enkazın yaklaşık yüz 40’ının temizlendiği belirtildi. Enkaz altında kaç işçinin kaldığı ise henüz bilinmiyor.
Faciayla ilgili açılan soruşturma kapsamında, 3 şantiye şefi dahil 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Kamboçya’da ölü sayısı 18’e yükseldi

Kamboçya’da ölü sayısı 18’e yükseldi

Kamboçya’da ölü sayısı 18’e yükseldi

Kamboçya’da ölü sayısı 18’e yükseldi

Kamboçya’da ölü sayısı 18’e yükseldi

Kamboçya’da ölü sayısı 18’e yükseldi

Kamboçya’da ölü sayısı 18’e yükseldi

Kamboçya’da ölü sayısı 18’e yükseldi

Kamboçya’da ölü sayısı 18’e yükseldi

Kamboçya’da ölü sayısı 18’e yükseldi

Kamboçya’da ölü sayısı 18’e yükseldi

Kamboçya’da ölü sayısı 18’e yükseldi

Kamboçya’da ölü sayısı 18’e yükseldi

Kamboçya’da ölü sayısı 18’e yükseldi

Kamboçya’da ölü sayısı 18’e yükseldi

Kamboçya’da ölü sayısı 18’e yükseldi

Kamboçya’da ölü sayısı 18’e yükseldi

Kamboçya’da ölü sayısı 18’e yükseldi

Kamboçya’da ölü sayısı 18’e yükseldi

Kamboçya’da ölü sayısı 18’e yükseldi

Kamboçya’da ölü sayısı 18’e yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Demirtaş'tan Öcalan'ın mektubu sonrası dikkat çeken açıklama!

Demirtaş'tan Öcalan'ın mektubu sonrası dikkat çeken açıklama!

Trump kafaları karıştırdı! Pazartesi başlıyor

Trump kafaları karıştırdı! Pazartesi başlıyor

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.