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Kamboçya'da sanıklara ev hapsine izin veren yasa gündemde

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 17:57 | Son Güncelleme

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, sanıkların belirli durumlarda cezaevi yerine ev hapsinde tutulmasına izin veren yeni bir yasanın gündemde olduğunu açıkladı

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, sanıkların belirli durumlarda cezaevi yerine ev hapsinde tutulmasına izin veren yeni bir yasayı değerlendirdiğini belirtti.

Kyodo ajansının haberine göre, Kompong Speu şehrinde binlerce tekstil işçisine hitaben yaptığı konuşmada Hun Sen, sanıkların belirli şartlarda, tutuklu yargılanmak yerine ev hapsinde tutulmasını öngören yasa üzerinde görüşüldüğünü belirtti.

Kapatılan Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) lideri Kem Sokha'nın tutukluluğunun, 10 Eylül'de sağlık sorunları nedeniyle kefaletle ev hapsine çevrilmesi konusuna da değinen Hun Sen, "İnsani nedenlerden ötürü, tutukluluk yerini değiştirme kararı verdik. Sanığın hayatını korumaya çalışıyoruz." dedi.

Mahkemenin, "vatana ihanet" suçlamasıyla 1 yıldır tutuklu yargılanan muhalif lider Sokha'nın tutukluluğunu sağlık sorunları nedeniyle kefaletle ev hapsine çevirdiği ve yargılamanın devam edeceği belirtilmişti.

Anamuhalefetteki CNRP geçen yıl kapatılmış, partideki 118 isim ise siyasetten men edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ev hapsi Hun Sen Kamboçya

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