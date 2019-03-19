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Kamboçya'da savaş yıllarından kalma mühimmat kurbanlarının sayısı artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 17:57 | Son Güncelleme

Kamboçya'da savaş yıllarından kalma mühimmat kurbanlarının sayısı artıyor

Kamboçya'da, bu yıl, savaş yıllarından kalma patlamamış mühimmatların infilak etmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ve sakatlananların sayısında önceki yıla oranla artış olduğu bildirildi.

Mayın Tesiri ve Mağdurlara Yardım Kurumundan (CMAA) yapılan açıklamada, 1 Ocak ile 16 Mart tarihleri arasında, patlamamış mühimmatların infilak etmesi sonucu 30 kişinin öldüğü ya da sakat kaldığı, bu sayının geçen yılın aynı döneminde 17 olduğu belirtildi.

CMAA'ya göre, 1979 ile geçen yılın kasım ayı arasında 64 bin 771 kişi patlamamış mayın ve mühimmat mağduru oldu. Bu süreçte yaklaşık 20 bin kişi öldü ve 40 binden fazla kişi sakat kaldı.

Kamboçya, 1955'te başlayan ve yaklaşık 20 yıl süren Vietnam Savaşı sırasında ABD tarafından atılan mayın ve patlayıcı kalıntıları açısından en çok kirlenen ülkelerden biri oldu.

Vietnam Savaşı döneminden kalma toprak altına gömülü mayın ve diğer patlayıcılara basan on binlerce kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, on binlerce kişi yaralandı ya da sakat kaldı.

Kamboçya Komünist Partisi'nin silahlı kolu olarak 1960'lı yılların sonlarında kurulan Kızıl Kmerler, 1975'te başkent Phnom Penh'e saldırı düzenleyerek iktidarı ele geçirmişti. Milyonlarca kişinin zorla köylere yerleştirilerek çiftliklerde çalışmaya zorlandığı, rejim muhaliflerinin aileleriyle katledildiği, yoksulluk nedeniyle açlık ve salgın hastalıkların baş gösterdiği Kızıl Kmer iktidarı sırasında yaklaşık 2 milyon kişi yaşamını yitirmişti.

20. yüzyılın en kanlı rejimlerinden biri kabul edilen, Pol Pot liderliğindeki Kızıl Kmer iktidarı, Vietnam birlikleri ile Vietnam yanlısı Kamboçyalı komünistlerin 1979'da ülkeyi işgal etmesiyle son bulmuştu. Çin'e kaçan Pol Pot yönetiminde Kamboçya'nın ücra köşelerine çekilen Kızıl Kmerler, 1992'de imzalanan anlaşmaya kadar gerilla savaşını sürdürmüştü. Kızıl Kmerler, 1998'de Pol Pot'un ölümünden sonra dağılmıştı.

Ülkede 1975-1979 yıllarında ülkeyi yöneten komünist Kızıl Kmerler rejiminin 2 eski lideri, geçen yılın sonunda, soykırım suçlamasıyla yargılandıkları davada hüküm giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kamboçya mayın

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