Kamboçya'daki FETÖ okulları kapatıldı

İSTANBUL (AA) - Kamboçya hükümetinin müdahalesiyle ülkedeki FETÖ irtibatlı bir üniversite ile bağlı 4 okulun, yerel bir şirket tarafından satın alınarak isminin International Paragon University olarak değiştirildiği bildirildi.

Türkiye Maarif Vakfı'ndan (TMV) yapılan açıklamaya göre, Kamboçya Başbakanı Hun Sen, ekim ayındaki Türkiye ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, FETÖ ile mücadelede iş birliği yapılacağı yönünde teminat verdi. Aynı ziyarette imzalanan eğitim alanındaki iş birliği anlaşması da 11 Aralık'ta onaylanarak yürürlüğe girdi.

Bu ziyaretin ardından Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cahit Bağcı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben de Kamboçya'ya gitti. Ziyarette yetkililerle bir dizi resmi görüşmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcı ve Türkben, Kamboçya'da dışişleri ile eğitim bakanlarıyla son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bağcı ve Türkben, görüşmelerde Türkiye'de seçilmiş hükümete kanlı bir darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün, Kamboçya devleti ve halkı için de tehdit olacağı uyarısında bulundu.