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Kamboçya’daki öküz yarışı renkli görüntüler oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 17:15 | Son Güncelleme

Kamboçyalı köylüler yeni yılı kutlamak için geleneksel öküz yarışı düzenledi.

Kamboçyalı köylüler yeni yılı kutlamak için geleneksel öküz yarışı düzenledi. Ülkede yüzyıllardır devam eden gelenek sonucu ter döken öküzler renkli görüntüler oluşturdu.
Kamboçyalı köylüler 14 -16 Nisan’da gerçekleşen yeni yılı kutlamaları için her sene yaptıkları gibi bu sene de öküz yarışı düzenledi. Kampong Speu eyaletinin Kültür ve Güzel Sanatlar Bölümü’nün yöneticilerinden Sem Sam Ol, Kraing Svay köyünde gerçekleşen 2 kilometrelik yarışa toplamda 26 öküz sürücünün katıldığını aktardı.
Geleneksel yetkinliğin yoğun katılım ile gerçekleştiğini aktaran Sam Ol, “Tarihimize göre bu öküz yarışları çok çok uzun zamandır, atalarımızın zamanından bu yana burada yapılıyor” ifadelerini kullandı.
Yarışmada yer alan 52 yaşındaki Snguon Chhim ise “Dedemin zamanlarından beridir burada öküz yarışı olduğunu biliyorum. Yarışları hiç kaçırmam ve yarışmaya katılmayı seviyorum” dedi.

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