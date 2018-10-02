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Kamboçya'dan Türkiye'de büyükelçilik açma kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2018 11:29 | Son Güncelleme

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn ve beraberindeki heyetle bir araya geldi - Volkan Bozkır: - "Kamboçya, Ankara'da büyükelçilik açma yolunda karar almış ve bununla ilgili planlamayı başlatmış vaziyette"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Kamboçya'nın, Ankara'da büyükelçilik açma kararı aldığını ve bununla ilgili planlamayı başlattığını bildirdi.

Bozkır, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Kıdemli Bakanı Prak Sokhonn ile Mecliste bir araya geldi.

Görüşmede konuşan Bozkır, Kamboçya Dışişleri Bakanı Sokhonn'u Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bozkır, ziyaretin, Kamboçya'dan Türkiye'ye dışişleri bakanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olduğunu belirtti.

Kamboçya Halk Partisinin, ülkede yapılan son seçimi büyük bir çoğunlukla kazandığını aktaran Bozkır, Kamboçya'daki seçimlerin, ülkede demokrasinin gelişmesi için önemli bir adım olmasını temenni etti.

Bozkır, Kamboçya ile ilişkilere büyük önem veren Türkiye'nin, 2013'te başkent Phnom Penh'de büyükelçiliğini açtığını hatırlattı.

Büyükelçilik vasıtasıyla ikili ilişkilerde önemli mesafeler katedildiğini belirten Bozkır, "Memnuniyetle duyduk ki Kamboçya da Ankara'da büyükelçilik açma yolunda karar almış ve bununla ilgili planlamayı başlatmış vaziyette." dedi.

2020'de Kamboçya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 50. yılının kutlanacağına işaret eden Bozkır, konuya ilişkin önemli organizasyonların şimdiden planlanmaya başlandığını kaydetti.

Görüşmede, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri de hazır bulundu.

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