HABER

Kamboçya'ya 2,2 milyon dolar sokmaya çalışan Güney Koreliler gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 15:34 | Son Güncelleme

Kamboçya'ya 2,2 milyon dolar sokmaya çalışan Güney Koreliler gözaltına alındı

PHNOM PENH (AA) - Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da ülkeye yasa dışı şekilde 2,2 milyon dolar (yaklaşık 12 milyon lira) sokmaya çalışan 2 Güney Koreli gözaltına alındı.

Emniyet güçleri tarafından yapılan açıklamada, gerekli izne sahip olmadan Kamboçya'ya 2,2 milyon dolar getiren 2 Güney Kore vatandaşının, Siem Reap Havalimanı'nda gözaltına alındığı belirtildi.

Hong Kong'dan uçağa bindikleri belirlenen zanlıların sorgularının sürdüğü ve paraya el koyulduğu kaydedildi.

Kamboçya'da nisan ayında da yaklaşık 3 milyon dolar (yaklaşık 17 milyon lira) sokmaya çalışan 3 Çin vatandaşı, kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Zanlılar suçlu bulunmaları halinde 10 ila 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

PARTNERAraba fiyatına satılıyor! Bu telefonun fiyatı dudak uçuklatıyorAraba fiyatına satılıyor! Bu telefonun fiyatı dudak uçuklatıyor
Ordu’da anıt ağaçlara özel bakımOrdu’da anıt ağaçlara özel bakım
Bursa kent genelinde elektrik kesintisi (3)Bursa kent genelinde elektrik kesintisi (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kamboçya Yasa Dışı

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Yatak pozuyla gündem oldu!

Yatak pozuyla gündem oldu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de kendisine yol vermeyen gence kurşun yağdırdı!

Yol vermeyen gence kurşun yağdırdı!

Pendik'te araca saldıran şüphelilerin ifadelerinin alındığı polis merkezinin amiri açığa alındı

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

TGS'den SETA raporuna suç duyurusu

Olay yaratan rapora suç duyurusu

Adliye önünde 'boşanmak istiyorum' eylemi

Adliye önünde 'boşanmak istiyorum' eylemi

Muğla'da dev uyuşturucu operasyonu!

Muğla'da dev uyuşturucu operasyonu!

Bursa'da feci kaza: Genç Parti İl Başkanı öldü, kızı ile 8 kişi yaralı

Bursa'da feci kaza: Genç Parti İl Başkanı öldü, kızı ile 8 kişi yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.