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Kamburluk tedavisi nasıl olur?

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.01.2020 16:39 | Son Güncelleme

Kifoz yani kamburluk, sırt bölgesine yandan bakıldığında dışa doğru aşırı bir eğrilik veya bir çıkıntı görülmesi durumu olarak tanımlanır. Kamburluğun hem fiziksel hem de psikolojik olark hayatı olumsuz etkilediğini anlatan Çakmak Erdem Hastanesi Uzman Fizyoterapisti Hande Özden, günümüzde uygulanan yöntemler ile kifozun nasıl tedavi edildiğini anlattı. İşte kamburluk tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Kamburluk tedavisi nasıl olur?

Normal bir insanda vücudumuza arkadan baktığımızda omurga düz görünür. Yandan baktığımızda ise omurganın birtakım eğrilikleri vardır. Boyun bölgesinde içe, sırt bölgesinde dışa ve bel bölgesinde de içe doğru olan kıvrımlar görülür. Var olan bu fonksiyonel eğriliklerin normal açılarının dışına çıkması kifoz veya lordoz olarak adlandırılır. 20- 40 derece arasında normal sınırlarda kabul edilen bu açı, 45 derecenin üzerine çıktığı zaman hiperkifoz olarak adlandırılır. Eğriliğin derecesi arttıkça başka sağlık sorunları da görülebildiğini söyleyen Uzm. Fzt. Hande Özden sözlerine şöyle devam etti: “Omuzların öne doğru yuvarlaklaşması, başın öne doğru çıkık durması, göğüs kafesinin içe doğru çökmüş görünmesi zamanla sırt ve boyunda ağrılara, solunum problemlerine, omurlarda disk patolojisine neden olabilmektedir. 45 -50 derecenin üzerindeki eğriliklerin mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak hayatı olumsuz etkileyen kifoz, yaşam kalitenizi düşürebilir.

KAMBURLUK ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

2 çeşidi vardır. Bunlar: yapısal ve postürel kifoz. Yapısal kifoz, çoğunlukla kemik veya yumuşak doku patolojisine bağlı olarak gelişmektedir. Doğuştan olan omurga anomalileri, bazı kemik hastalıkları, omurga tümörleri veya kırıklara bağlı olabilir. Postüral kifoz, duruş bozukluğuna bağlı olarak gelişmektedir. Genellikle yetişkinlerde daha sık görülür. Yavaş ilerlemektedir. Günümüz şartlarında uzun süre masa başında ve ekran karşısında geçirilen saatler, iş şartları, düz tabanlık, karın sırt kaslarının zayıf olması, aşırı kilolu olmak, yaşla birlikte kemik yoğunluğunun azalması gibi pek çok faktör postüral deformitelere neden olmaktadır. Postüral kifozun önüne geçmenin en iyi yolu öncelikle oturma alışkanlığını düzeltmek, çalışma masası ve sandalyesini, bilgisayar monitör ve klavyesini uygun yüksekliklerde ve açılarda olacak şekilde en ergonomik pozisyonlara almak olacaktır. Yaşa göre uygun sporların yapılması da postüral kifozun önlenmesi için önemlidir.”

KİFOZDA YANİ KAMBURLUKTA TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Tedavi yöntemlerinin kişiye göre değiştiğini söyleyen Uzm. Fzt. Özden: “Kifozu olan kişinin ağrısı varsa öncelikli olarak fizik tedavi uygulamaları ile ağrısı azaltılmalıdır ve kifoz derecesi ne olursa olsun mutlaka erken dönemde egzersiz tedavisine başlanmalıdır. Doğru pozisyonlarda yapılacak postür egzersizleri, solunum egzersizleri ve klinik pilates uygulamaları bu hastalar için her zaman tedavilerinin bir parçası olmalıdır. Genellikle 70 derece ve üstündeki eğriliklerde cerrahi uygulamalar düşünülmektedir. Yapılan ameliyat tekniğine göre değişmekle birlikte genellikle ameliyat sonrası hasta bir yılın sonunda normal yaşantısına dönebilmektedir.” dedi.

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