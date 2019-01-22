HABER

Kamer Genç mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 17:53 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "Kamer Genç yoksul Anadolu topraklarında barışın, kardeşliğin, hoşgörünün, direnmenin, teslim olmamanın, diz çökmemenin sesiydi" - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: - "Kamer Genç, siyasette de siyaset öncesinde yaptıklarıyla da, Cumhuriyetin ne demek olduğunu bütün Türkiye'ye gösteren, bütün umutsuzlara umut olan, kimsesizlere güvence olan bir kişidir"

TUNCELİ (AA) - Eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ölümün 3'üncü yılında mezarı başında anıldı.

Kamer Genç'in doğum yeri olan Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyündeki aile mezarlığında düzenlenen anma programı, saygı duruşu ile başladı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genç'i anmak için gönderdiği mesajın okunması ile devam eden programda bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2016 yılında yaşamını yitiren Genç'i unutmadıklarını ve her yıl mezarı başında andıklarını belirtti.

Genç'in Türkiye ve Cumhuriyet sevdalısı olduğunu anlatan Ağbaba, şunları söyledi:

"Kamer Genç yoksul Anadolu topraklarında barışın, kardeşliğin, hoşgörünün, direnmenin, teslim olmamanın, diz çökmemenin sesiydi ve herkes bilir ki ayrımcılık yapmamanın sesiydi. Yaşamı boyunca hiçbir ayrım yapmadan, hiç kimseye düşman olmadan hayatını tamamladı. Bir tek grup arasında ayrım yaptı o da kendini var eden, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinin Ramazan köyünde doğup, onu Türkiye'nin protokolünün 3. sırasına taşıyan Cumhuriyet karşıtlarına karşı ayrım yaptı. Hep onların karşısında dik durdu.Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısında kim varsa onun karşısında durdu."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "Kamer Genç, siyasette de siyaset öncesinde yaptıklarıyla da Cumhuriyetin ne demek olduğunu bütün Türkiye'ye gösteren, bütün umutsuzlara umut olan, kimsesizlere güvence olan bir kişidir." dedi.

Nazımiye Kaymakamı Can Kazım Kuruca da "1940'lı yılların Türkiyesinde Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyünden çıkıp önce Danıştay'da görev almak, ardından 1970'li yıllarda Paris'te yüksek lisans başarısını göstermek herkesin, her babayiğidin harcı değildir." diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Kamer Genç'in eşi Sevim Genç de Kamer Genç'i rahmetle andıklarını belirterek, anma etkinliğine katılanlara teşekkür etti.

Sevim Genç, "Ülkesi için hayatını feda etmekten çekinmeyen, her türlü zorluğa, olumsuzluğa karşı büyük mücadeleler veren ve ülkesini, insanlarını çok seven biriydi. Ülkesinin, insanlarının aşığıydı. Onun için ülkesine en ufak bir zarar gelsin istemiyordu." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Orhan Sarıbal ile CHP Grup Başkan Vekili Özel ve berberindekiler Genç'in mezarına karanfil bıraktı.

Anma etkinliğine, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

PARTNER75 bin insanın kemikleri buradan çıktı75 bin insanın kemikleri buradan çıktı
'5 plastik şişe getirene bez çanta' kuyruğu'5 plastik şişe getirene bez çanta' kuyruğu
GÜNCELLEME - Sakarya'da erkek cesedi bulunmasıGÜNCELLEME - Sakarya'da erkek cesedi bulunması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba anma CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç Tunceli

En Çok Okunan Haberler

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Ankara'da sürpriz istifa

Ankara'da sürpriz istifa

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da çırçır makinesine düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'da çırçır makinesine düşen çocuk öldü

Tepki çeken fotoğraf! 'Türkiye’de siyasetin kirlenmişliğinin en büyük göstergesi'

Tepki çeken fotoğraf! 'Türkiye’de siyasetin kirlenmişliğinin en büyük göstergesi'

Uşak'ta, 2 yaşındaki Ayşe Miray hayatını kaybetti!

İki yaşındaki Ayşe Miray kahretti!

Zeytinburnu'nda yaşanan korna tartışmasında bir kişi hayatını kaybetti

Korna tartışması ölümle bitti!

Fatih Portakal'dan Mehmet Özhaseki yorumu

Fatih Portakal'dan Mehmet Özhaseki yorumu

Kreç Boğazı'ndaki faciadan kurtulan Türklerin isimleri belli oldu

İşte faciadan kurtulan Türklerin isimleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.