HABER

Kamer Genç'in vefatının 3. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 08:46 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Kamer Genç milletin hakkını herkese karşı koruyan halkın tertemiz bir temsilcisiydi"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kamer Genç milletin hakkını herkese karşı koruyan halkın tertemiz bir temsilcisiydi." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, eski CHP Tunceli Milletvekili Genç'in vefatının üçüncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Genç'i her gün artan bir özlemle andıklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"İlkelerinden asla taviz vermeyen, onurlu ve dürüst bir insan olan Kamer Genç, örnek olacak bir hayat sürdü. Her zaman halkın yanında durdu, halkın sesi oldu. 1982 Anayasasının tümüne 'hayır' oyu kullanan tek Danışma Meclisi üyesi, yolsuzlukların amansız takipçisi, hak ve adalet mücadelesinin simgesiydi. Demokrasiye darbe vuranlar da yetim hakkına el uzatanlar da karşılarında Kamer Genç'i buldu. Kamer Genç milletin hakkını herkese karşı koruyan halkın tertemiz bir temsilcisiydi. Bu duygu ve düşüncelerle Sayın Kamer Genç'i vefatının üçüncü yıl dönümünde rahmetle anıyorum."

PARTNERHer ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!Her ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!
22 Ocak Salı Günlük burç yorumları 22 Ocak Salı Günlük burç yorumları
Muğla'da sağanak yağış hayatı felç ettiMuğla'da sağanak yağış hayatı felç etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kamer Genç

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında sürpriz zirve!

Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında sürpriz zirve!

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Çukur dizisine yeni oyuncu!

Çukur dizisine yeni oyuncu!

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'nin Marmaris adayı Serkan Yazıcı oldu: Teklifi bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldım

AK Parti'nin Marmaris adayı Serkan Yazıcı oldu: Teklifi bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldım

Yangın çıkan bölgede ilginç görüntüler! Ekiplerden önce o teftiş yaptı

Yangın çıkan tamircide ilginç görüntü! Önce o teftiş yaptı

Günlük burç yorumları 22 Ocak Salı (2019 yıllık burç yorumları)

22 Ocak Salı Günlük burç yorumları

Muğla'da sağanak yağış hayatı felç etti

Muğla'da sağanak yağış hayatı felç etti

Gece yarısı polis baskını! 'Kumar' operasyonunda 'flash bellek' detayı

Gece yarısı böyle yakalandılar! Bir ilk: Flash bellek detayı

Denizi olmayan kent yüzücülerin akınına uğradı

Denizi olmayan kent yüzücülerin akınına uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.