HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kamera kayıtları incelendi! Damat ve yakınları düğün sonrasında tutuklandı

Kamera kayıtları incelendi! Damat ve yakınları düğün sonrasında tutuklandı

15.06.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta 12 Haziran'da bir düğünde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılması üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Aralarından damadın da olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı. Şüphelilerden 3 tanesinin 'terör örgütü üyeliği' suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Kamera kayıtları incelendi! Damat ve yakınları düğün sonrasında tutuklandı

Esenyurt'ta düğününde terör örgütü PKK lehine slogan atıp örgüt propagandası yapan damat ve 9 yakını gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

1

DAMAT DÜĞÜN SONRASINDA TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Haziran akşamı Çınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'ndeki Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapılan bir düğünde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, düğünde terör örgütü lehine slogan atıp propaganda yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde damat Mesut K. ile 9 yakını polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 3 tanesinin 'terör örgütü üyeliği' suçundan kaydı olduğu öğrenildi. (DHA)

2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB acı haberi duyurdu! 4 yıl sonra şehit olduMSB acı haberi duyurdu! 4 yıl sonra şehit oldu
Hacettepeli üniversite öğrencisinin paylaşımı olay oldu! Hacettepeli üniversite öğrencisinin paylaşımı olay oldu!
Erdoğan'a tebrik, Yunanistan'a sert çıkış! "Bizim için çocuk oyuncağı"Erdoğan'a tebrik, Yunanistan'a sert çıkış! "Bizim için çocuk oyuncağı"
Anahtar Kelimeler:
pkk Esenyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan akaryakıt fiyatları açıklaması

Erdoğan'dan akaryakıt fiyatları açıklaması

Erdoğan asgari ücret zammı için o tarihi işaret etti!

Erdoğan asgari ücret zammı için o tarihi işaret etti!

CHP'nin kararı sonrası Tanju Özcan'dan flaş sözler

CHP'nin kararı sonrası Tanju Özcan'dan flaş sözler

CHP'den çarpıcı iddia! "Belgeye ulaştık"

CHP'den çarpıcı iddia! "Belgeye ulaştık"

Orayı işaret etti: 'Gidip teslim alacağız'

Orayı işaret etti: 'Gidip teslim alacağız'

İğrenç olay! Tacizcisini sosyal medyadan ifşa etti

İğrenç olay! Tacizcisini sosyal medyadan ifşa etti

İlginizi Çekebilir

Çırılçıplak kiliseyi bastılar, ayin yarıda kesildi

Çırılçıplak kiliseyi bastılar, ayin yarıda kesildi

Kıyafeti yüzünden zor anlar yaşadı! Şoför kapıyı açtı ve...

Kıyafeti yüzünden zor anlar yaşadı! Şoför kapıyı açtı ve...

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

İstenmeyen tüylerini sergiledi! “Umrumda değil, çok çekiciyim”

İstenmeyen tüylerini sergiledi! “Umrumda değil, çok çekiciyim”

İddialar peşpeşe geldi! O rolü Lady Gaga mı oynayacak?

İddialar peşpeşe geldi! O rolü Lady Gaga mı oynayacak?

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.