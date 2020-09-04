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Kamera kayıtlarına takılan suç makinesi yakayı ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 18:45 | Son Güncelleme

Eskişehir’de tam 28 suç kaydı bulunan ve son yaptığı hırsızlık olayında güvenlik kameralarına yakalanan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Eskişehir’de Eskibağlar, İstiklal, Hoşnudiye ve Arifiye mahallelerindeki 4 iş yeri ile 1 evde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili şikayetler üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri soruşturma başlattı.

Eskişehir’de tam 28 suç kaydı bulunan ve son yaptığı hırsızlık olayında güvenlik kameralarına yakalanan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir’de Eskibağlar, İstiklal, Hoşnudiye ve Arifiye mahallelerindeki 4 iş yeri ile 1 evde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili şikayetler üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri soruşturma başlattı. Tek tek işyerlerinden güvenlik kamera kayıtlarını toplayan ekipler, hırsızlık şüphelisinin M.Ç. olduğunu belirledi. İkametinde yakalanarak gözaltına alınan M.Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekiplerince yapılan inceleme sonucunda 28 suç kaydı olduğu tespit edilen şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerasını fark eder etmez kırdı
Son yaptığı hırsızlık olayında gece saatlerinde güvenlik kameralarına yansıyan M.Ç., belirlediği işyerine gelip önce kapının açık olup olmadığını kontrol ediyor. Bir müddet sokakta dolaşarak etrafı kolaçan eden şahıs, kısa sürede içeriye girmeyi başarıyor. Daha sonra içerideki güvenlik kamerasını fark eden M.Ç, kamerayı tek hamlede kırıyor. 28 suç kaydı bulunan şahsın kameralara yakalandığı işyerinden fotoğraf makinesi çaldığı öğrenildi.

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