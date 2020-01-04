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  4. Kamera performansı ile göz dolduruyor

Kamera performansı ile göz dolduruyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.01.2020 12:39 | Son Güncelleme

Oppo Reno2 Z, yalnızca şık tasarımı ve büyük ekranıyla değil aynı zamanda da gelişmiş kamera sistemleriyle de dikkat çekiyor.

Kamera performansı ile göz dolduruyor

Oppo Reno2 Z MediaTek Helio P90 (MT6779) çipseti, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama mevcut. Android 9 işletim sistemi ve Oppo’nun hazırladığı akıcı arayüz ile kullanım gayet kolay. Bu telefonda pek çok oyun ve uygulamayı rahatlıkla oynayabilirsiniz. Her zaman büyük ekranlı telefonlar için dediğimiz gibi bu telefonda da bir şeyler izlemek, oynamak ve okumak gayet zevkli.

Reno2 Z’nin bir diğer dikkat çeken tarafı da kameraları. Arka tarafta toplamda 4 kameradan oluşan özel bir sistem var. 48+8+2+2MP’den oluşan bu sistemle 4K videolar çekebilir, 119 derecelik geniş açıda fotoğraflar çekebilir, bokeh efektli fotoğraflar çekebilir, hızlı videolar ve yavaş videolar kaydedebilirsiniz.

Ön taraftaki selfie kamera ise 16MP değerde ve pop-up sistemi iyi çalışıyor. Yetkililer, bu mekanik sistemin yıllarca rahatlıkla kullanılabileceğini belirtiyor. Ön kamera tarafında da en dikkat çekici özellik olarak bokeh efektli videolar çekebildiğinizi belirtelim. Hem ön hem de arka kameraların özellikle iyi ışıklı ortamlarda başarılı sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz.

Oppo Reno2 Z’de 4000mAh pil var. Oppo’nun VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisine destek veren pil, sıfırdan %51’e yarım saatte şarj olabiliyor. Telefon, normal kullanımda tek şarj ile 2 günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Eğer sosyal medya ve video odaklı hareket ederseniz tek şarj ile bir günü tamamlayabiliyorsunuz.

Oppo Reno 2 Z ile çekilmiş örnek fotoğrafları görmek için tıklayın

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