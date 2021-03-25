HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kamera sistemini devre dışı bıraktı, binlerce lirayı çalarak kayıplara karıştı

Kamera sistemini devre dışı bıraktı, binlerce lirayı çalarak kayıplara karıştı

25.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta bir iş yerine girerek güvenlik kamerasını devre dışı bırakan hırsız, kasada bulunan 12 bin 500 lirayı çalarak kayıplara karıştı.Edinilen bilgilere göre, olay Altuntabak Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde kombi servisi yapılan bir iş yerinde meydana geldi.

Sivas’ta bir iş yerine girerek güvenlik kamerasını devre dışı bırakan hırsız, kasada bulunan 12 bin 500 lirayı çalarak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgilere göre, olay Altuntabak Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde kombi servisi yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Kapıyı açarak içeri giren hırsız, güvenlik kamerası sistemini devre dışı bırakıp kasada bulunan 12 bin 500 lirayı çaldı. Kaçan hırsız, güvenlik kamerası kayıt cihazının hard diskini de yanında götürdü. Sabah iş yerini açmak için dükkana gelen çalışan, soyulduklarını anlayınca durumu hemen polise bildirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

“Hard diski almışlar”
İş yeri sahibi Şelçuk Sarıkaya, kameranın kablolarını çekip içerisinden de hard diski aldıklarını belirterek, “Burada kombi servisiyim. Sabah geldiğimizde dükkanımızın kapısı açık bir şekilde kasamızın soyulduğunu gördük. 12 bin 500 lira bir kaybımız oldu. Kapıyı normal bir şekilde anahtarla açacak gibi açmışlar, profesyonel bir işçilik var burada. Kırıp içeriye girmişler. Geldiğimizde kasamız zaten açıktı. Kameramızın içerisindeki hard diski almışlar. Şikayette bulunduk. Kameranın kablolarını çekmişler, içerisinden de hard diski almışlar” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti
İnfial yaratan olayda yeni gelişmeİnfial yaratan olayda yeni gelişme
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
1/

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Vaka artışı nedeniyle okullar karantinaya alınmıştı! Van Valisi: Kırmızı bölgelerden öğretmenler geldi

Vali açıkladı: Kırmızı bölgelerden geldiler

Berat Kandili ne zaman? Kandil hangi gün? İşte beratın anlamı

İşte 'Berat'ın anlamı

Korkunç olay! Cumhuriyet Savcısı doğum günü kutlamasında başından vuruldu

Korkunç olay! Cumhuriyet Savcısı başından vuruldu

Samsun'da boşandığı eşini sokak ortasında döven Zarap’ın 18 yıl hapsi isteniyor

İnfial yaratan olayda yeni gelişme

Uzman isimden İngiliz mutasyonu uyarısı: Farklı belirtiler ortaya çıktı

Uzman isimden İngiliz mutasyonu uyarısı: Farklı belirtiler ortaya çıktı

Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? Muhsin Yazıcıoğlu ne zaman ve neden öldü?

Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? Ne zaman ve neden öldü?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.