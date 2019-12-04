HABER

Kamera tutkunu Abdulselam, hayalini gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 09:55 | Son Güncelleme

Van’da yaşayan 11 yaşındaki ilkokul öğrencisi Abdulselam Arslan, kameramanlık hayalini profesyonel kamerayla gerçekleştiriyor.Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi’nde yaşayan 11 yaşındaki ilkokul öğrencisi Abdulselam Arslan, kameramanlık hayaliyle karton ve fon kağıtlarından kamera tasarlamıştı.

Van’da yaşayan 11 yaşındaki ilkokul öğrencisi Abdulselam Arslan, kameramanlık hayalini profesyonel kamerayla gerçekleştiriyor.
Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi’nde yaşayan 11 yaşındaki ilkokul öğrencisi Abdulselam Arslan, kameramanlık hayaliyle karton ve fon kağıtlarından kamera tasarlamıştı. Arslan’ın sınıf öğretmeni Hulusi Çakır, kartondan yapılan kamerayı kendi sosyal medya hesabından paylaşınca takipçilerinden büyük ilgi görmüş ve bunun üzerine küçük Abdulselam, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ankara’ya davet edilmişti. Davet üzerine Ankara’ya giden Abdulselam, hayali olan kamerasını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan almanın mutluluğunu yaşamıştı.

“İleride kameraman olmak istiyorum”
Profesyonel kamerasına kavuşan küçük Abdulselam, arkadaşlarıyla röportaj yaparak hayalini gerçekleştiriyor. Büyük hayaline kavuşan Abdulselam, şu an çektiği görüntüleri anı olarak saklayacağını belirtti. Çektiği görüntüleri ileride izleyeceğini ifade eden Arslan, “Daha önce yaptığım karton kameramı Sinema Genel Müdürüne hediye ettim. İleride kameraman olmak istiyorum. Kameramla haber çekmek istiyorum. İzlediğim haberlerden etkilendim ve o günden bu yana kameraman olmak istiyorum” dedi.
Kamera hayalinin gerçekleşeceğini tahmin etmediğini dile getiren Arslan, öğretmeni sayesinde isteğinin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a kadar gittiğini söyledi. Arslan, kamerayı hatıra olarak saklayacağını kaydetti.
Abdulselam’ın kamera tutkusunun birinci sınıftan bu yana devam ettiğini dile getiren arkadaşları ise hayallerinin peşinden koşan Abdulselam’ı tebrik etti.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Ortaokul öğrencilerinden mors alfabesi kodlarıyla ritim müzik çalışmasıOrtaokul öğrencilerinden mors alfabesi kodlarıyla ritim müzik çalışması
Gauguin’in tablosu 10,5 milyon dolara alıcı bulduGauguin’in tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Evinin önünde bıçaklandı! Acı haber geldi

Evinin önünde bıçaklandı! Acı haber geldi

Tek seferde imzalanan en büyük donanma anlaşması!

Tek seferde imzalanan en büyük donanma anlaşması!

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

Anadol marka aracına 40 yıldır gözü gibi bakıyor

Anadol marka aracına 40 yıldır gözü gibi bakıyor

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lüks otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi

Lüks otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi

Son dakika! Son 1 ayda 131 terörist etkisiz hale getirildi

Ağır darbe! 131 terörist öldürüldü

Kartal'daki faciada kızını kaybeden anne konuştu: Kızıma mezar olan yerde oturmak istemiyorum

301 gün sonra aynı yerde: Kızıma mezar olan yerde...

Camide akıllara durgunluk veren olay! Önce namaz kıldı, sonra imamın cep telefonunu çaldı

Camide akıllara durgunluk veren olay! Önce namaz kıldı, sonra...

Adana'da akılalmaz olay! Kahvaltıyı beğenmeyince annesini rehin aldı

Akılalmaz olay! Kahvaltıyı beğenmeyince annesini rehin aldı

Kütahya'da feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.