Kameradaki akü hırsızı yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir kamyonetin akülerini çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen Gökhan Ç. (33), gözaltına alındı.

Olay, Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Oto tamircisi olan İbrahim G., müşterisine ait kamyoneti tamir ettikten sonra evine gitti. Gece geç saatlerde tamirhanenin önündeki kamyonetin 2 aküsü çalındı. Sabah iş yerinde geldiğinde kamyonetin akülerinin çalındığı fark eden İbrahim G., polisi aradı. Gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Gökhan Ç. olduğunu saptadı. Gökhan Ç., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gökhan Ç. sorgusunda, "Uzun süredir işsizdim, çaldığım aküleri hurdacıya sattım. Yaptığımdan pişmanım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gökhan Ç., adliyeye sevk edildi.

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