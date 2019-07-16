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Kameradaki bıçaklı gasp şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 09:47 | Son Güncelleme

ADANA'da girdiği marketin sahibini bıçakla tehdit ederek, 350 TL gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Fatih A.(32), tutuklandı.

Kameradaki bıçaklı gasp şüphelisi tutuklandı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da girdiği marketin sahibini bıçakla tehdit ederek, 350 TL
gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Fatih A.(32), tutuklandı.
Seyhan ilçesi 5 Ocak Mahallesi'nde geçen hafta yaşanan olayda iddiaya göre Fatih A. elinde bıçakla Mustafa Muhammet'e(41) ait markete girdi. Muhammet'i bıçakla tehdit eden Fatih A., kasada bulunan 350 TL'yi alıp, kaçtı. Marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen gasp olayının ardından harekete geçen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Fatih A., Fatih Mahallesi'ndeki evinde polis tarafından yakaladı. Polisteki sorgusunda paraya çok ihtiyacı olduğu için gasp olayını gerçekleştirdiğini söyleyen şüpheli, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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Kameradaki bıçaklı gasp şüphelisi tutuklandıKameradaki bıçaklı gasp şüphelisi tutuklandıKameradaki bıçaklı gasp şüphelisi tutuklandıKameradaki bıçaklı gasp şüphelisi tutuklandı

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