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KAMERADAKİ KADIN HIRSIZ YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 11:28 | Son Güncelleme

İstanbul'da iki eve girerek hırsızlık yapan Hediye G.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
İstanbul'da iki eve girerek hırsızlık yapan Hediye G. polis tarafından yakalandı. Hediye G.'nin daha önceden 21 kez polis tarafından hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Sarıyer, Darüşşafaka mahallesinde bulunan lüks bir sitede meydana gelen ilk hırsızlık olayında mağdur A.N.Y.'nin evine giren hırsızlar içerde bulunan 13 bin dolar, 10 bin lira, 3 altın yüzük, 3 altın bilezik ve 10 adet kol saatiyle bir oyun konsolunu çaldı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, bu kez Çengelköy'de A.A.'ya ait eve giren hırsızlar 1 bilgisayar, kadın çantaları ile 6 bileziği çaldı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden iki hırsızlığı da aynı kişinin yaptığını tespit etti. Başlatılan operasyonda olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen kadın hırsız Hediye G. gözaltına alındı. Yapılan soruştumada Hediye T.'nin daha önceden de hırsızlık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan da 21 kez polise geliş kaydı olduğu tespit edildi.
Poliste işlemleri tamamlanan Hediye T. adliyeye sevk edilirken polis kadın hırsızın suç ortağı Ahmet T. adlı şüpheliyi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:
-GÜVENLİK KAMERASI
-Eve girilmesi
-Hırsızlık anı
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Emniyetten çıkışı
-Detaylar

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