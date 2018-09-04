Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA
Otomobillerin arasından "makas" atarak geçerken çektiği görüntüleri sosyal medya üzerinde paylaşan Çağatay Ç.(20) polis tarafından yakalandı. 235 lira para cezası kesilen Çağatay Ç., serbest bırakıldı.
osyal medya üzerinden yayınlanan drift ve makas görüntüleri üzerine polis çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis sürücünün Çağatay Ç., olduğunu belirledi. Gayrettepe'de bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik ekipleri tarafından gözaltına alınan Çağatay Ç.'ye tehlikeli araç kullanmak suçundan 235 lira para ceza kesildi.
HAKKINDA ÇIKAN HABERLERİDE PAYLAŞIP ALTINA "NEDEN BİZ" DİYE YAZDI
Öte yandan hakkında medyada çıkan haberleri de sosyal medya hesabında paylaşan Çağatay Ç. paylaşımlarının altına "2 gün üst üste günde 3 defa her kanalda yayınlamadan sıkılmadınız. Herhalde yapacak başka bir haber bulamadınız. Şu ana o kadar dışarıda suçlu, katil, çocuk tacizcisi, çocuk katili varken o kadar suçlu varken neden biz." diye yazdı
Trafik Denetleme şube müdürlüğü tarafından işlemleri tamamlanan şüpheli hakkında adli kovuşturma yapılması için Etiler Polis Merkezi'ne teslim edildi.
Görüntü Dökümü:
-Makas atma görüntüsü
-Emniyetten çıkışı
-Detaylar
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