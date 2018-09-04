HABER

KAMERADAKİ "MAKASÇI" YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 15:45 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA Otomobillerin arasından "makas" atarak geçerken çektiği görüntüleri sosyal medya üzerinde paylaşan Çağatay Ç.(20) polis tarafından yakalandı.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA
Otomobillerin arasından "makas" atarak geçerken çektiği görüntüleri sosyal medya üzerinde paylaşan Çağatay Ç.(20) polis tarafından yakalandı. 235 lira para cezası kesilen Çağatay Ç., serbest bırakıldı.
osyal medya üzerinden yayınlanan drift ve makas görüntüleri üzerine polis çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis sürücünün Çağatay Ç., olduğunu belirledi. Gayrettepe'de bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik ekipleri tarafından gözaltına alınan Çağatay Ç.'ye tehlikeli araç kullanmak suçundan 235 lira para ceza kesildi.

HAKKINDA ÇIKAN HABERLERİDE PAYLAŞIP ALTINA "NEDEN BİZ" DİYE YAZDI
Öte yandan hakkında medyada çıkan haberleri de sosyal medya hesabında paylaşan Çağatay Ç. paylaşımlarının altına "2 gün üst üste günde 3 defa her kanalda yayınlamadan sıkılmadınız. Herhalde yapacak başka bir haber bulamadınız. Şu ana o kadar dışarıda suçlu, katil, çocuk tacizcisi, çocuk katili varken o kadar suçlu varken neden biz." diye yazdı
Trafik Denetleme şube müdürlüğü tarafından işlemleri tamamlanan şüpheli hakkında adli kovuşturma yapılması için Etiler Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü:
-Makas atma görüntüsü
-Emniyetten çıkışı
-Detaylar

PARTNERBurası dünyanın merkeziBurası dünyanın merkezi
İBB: Kabataş Martı Projesi iptal edilmediİBB: Kabataş Martı Projesi iptal edilmedi
Tuzla'da patlama : 1 ölü 2 yaralıTuzla'da patlama : 1 ölü 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İnanılmaz! O bölgede büyük petrol rezervi keşfedildi!

İnanılmaz! O bölgede büyük petrol rezervi keşfedildi!

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken iddia!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a yeni danışman

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a yeni danışman

Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer İYİ Parti'den istifa etti!

Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer İYİ Parti'den istifa etti!

Ünlü Senarist Çağın Türker'in öldürülmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

Ünlü Senarist Çağın Türker'in öldürülmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

Şah, Mansur ve Davut gibi türleri olan bu üflemeli müzik aletinin adı nedir? (Hadi İpucu 4 Eylül 20.30)

Şah, Mansur ve Davut gibi türleri olan bu üflemeli müzik aletinin adı nedir? (Hadi İpucu 4 Eylül 20.30)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'nin Suriye temsilcisi Jeffrey ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'nin Suriye temsilcisi Jeffrey ile görüştü

'Döviz alım satımı' yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı'ndan 'Dolar Türk literatüründen çıkarılsın' önerisi

'Döviz alım satımı' yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı'ndan 'Dolar Türk literatüründen çıkarılsın' önerisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.