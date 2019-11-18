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Kameradaki maskeli hırsızlık şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 17:43 | Son Güncelleme

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), DHA)- İZMİR'de, bir marketin camını kırarak iş yerine giren ve hırsızlık yapan kar maskeli şüpheli kimliği belirlenerek yakalandı.

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), DHA)- İZMİR'de, bir marketin camını kırarak iş yerine giren ve hırsızlık yapan kar maskeli şüpheli kimliği belirlenerek yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.D. (46), tutuklandı.
Tire ilçesi Gençlik Caddesi üzerindeki bir marketin camını kırarak iş yerine giren kar maskeli hırsız, iş yerinde bulunan 2 cep telefonu ve 1 şarj cihazını alarak kaçtı. Sabah iş yerine gelen çalışanlar hırsızlığı fark edip, polise bildirdi. Polis ekipleri, iş yerindeki incelemesinin ardından hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Kimliğinin T.D. olduğu belirlenen zanlı, evinde yakalandı. Evde yapılan aramada çalınan cep telefonları bulunarak, sahibine teslim edildi. Zanlı T.D. emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Öte yandan T.D.'nin hırsızlık için iş yerine girdiği anlar da güvenlik kamerasınca görüntülendi. Pencereden iş yerinin içine atlayan T.D.'nin ilk olarak yere düştüğü, daha sonra aya kalkıp, dükkanın içini gezdiği görüldü.

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