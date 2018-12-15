HABER

Kameradaki motosiklet hırsızlığına 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 12:48 | Son Güncelleme

KİLİS'te park halindeki 2 motosikleti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kameradaki motosiklet hırsızlığına 1 tutuklama

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te park halindeki 2 motosikleti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerin motosikletleri çaldığı anlar, kameraya yansıdı.
Kentte önceki gece Şehit Sakıp Mahallesi'nde İ.Y.'ye ait 79 DT 183 plakalı motosiklet ile Şehitler Mahallesi'ndeki H.Ş.'ye ait 79 EA 323 plakalı motosiklet çalındı. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Şüphelilerin, M.K.(32) ile O.G. (18) olduğu tespit edildi. İki şüpheli, düzenlenen operasyonla, evlerinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklandı, O.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Kameradaki motosiklet hırsızlığına 1 tutuklama

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
İnşaatı gezerken asansör boşluğuna düşüp, öldüİnşaatı gezerken asansör boşluğuna düşüp, öldü
'Çürük' raporu alamadığı için doktora saldırmış'Çürük' raporu alamadığı için doktora saldırmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan aile hekimliğiyle ilgili yeni hamle: Aile Hekiminizi Erken Tanıyın kampanyası

Bakanlıktan aile hekimliğiyle ilgili yeni hamle: Aile Hekiminizi Erken Tanıyın kampanyası

Dünyayı ikiye bölen karar! Yüksek tansiyon

Dünyayı ikiye bölen karar! Yüksek tansiyon

Hadise'den Beyaz'la aşk iddialarına yanıt geldi!

Hadise'den Beyaz'la aşk iddialarına yanıt geldi!

Rıdvan Dilmen Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye dönüşünü yorumladı

Rıdvan Dilmen Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye dönüşünü yorumladı

CHP Adana, Antalya ve Bursa adayları belli oldu! Ümraniye için ise 'Geri çekil' talimatı

CHP Adana, Antalya ve Bursa adayları belli oldu! Ümraniye için ise 'Geri çekil' talimatı

Osmanbey metrosunda facia! Seferler yapılamadı

Osmanbey metrosunda facia! Seferler yapılamadı

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Tam 2 kilo! Karnından çıktı! Doktorlar şaşkın: İlk kez karşılaşıyoruz

Tam 2 kilo! Karnından çıktı! Doktorlar şaşkın: İlk kez karşılaşıyoruz

İğrenç olay! 65 yaşındaki adam 13 yaşındaki kızı tenhaya götürüp...

65 yaşındaki adam 13 yaşındaki kızı tenhaya götürüp...

Tabancayla oynarken babasını öldürmüştü! İbretlik fotoğraf

Tabancayla oynarken babasını öldürmüştü! İbretlik fotoğraf

Markette korkunç olay! Kıskandı, 44 yerinden bıçakladı

Markette korkunç olay! Kıskandı, 44 yerinden bıçakladı!

Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın

Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.