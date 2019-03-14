HABER

Kameradan belirlenen 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 11:36 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, polis operasyonu ile yakalandı.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, polis operasyonu ile yakalandı. Şüpheliler, tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ilçesinde, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede inceleme yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin A.K. ve H.İ.K. olduğunu belirledi. Poliste çok sayıda kayıtları bulanan şüpheliler, düzenlenen operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 8 iş yerinden çalındığı belirlenen malzemeler ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ve H.İ.K. nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Orgazm olmak üzereyken felç kaldı!Orgazm olmak üzereyken felç kaldı!
Midibüs seyir halinde alev aldı, 27 yolcu ölümden döndüMidibüs seyir halinde alev aldı, 27 yolcu ölümden döndü
Ece Yaşar ve İlayda Akdoğan Red Bull Retro Oyun Gecesi’ndeydiEce Yaşar ve İlayda Akdoğan Red Bull Retro Oyun Gecesi’ndeydi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Taksim'de oteldeki olayda ölü sayısı yükseldi

Taksim'de korkunç olay! Ölü sayısı arttı

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme! "Dağa kaldırıp öldüreceğim"

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

8 parçaya bölünüp, toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Parçalanıp toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.