Kameradan belirlenen 4 hırsızlığın şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, 4 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği güvenlik kameralarından anlaşılan şüpheli, polis tarafından yakalandıktan sonra, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep'te son 2 ay içerisinde 4 kişi, polise başvurarak hırsızlık mağduru olduklarını söyledi. Cep telefonları, paraları, cüzdan ve banka kartları çalınan mağdurların şikayetlerinin ardından polis, hırsızlıkların yaşandığı iş yerleri ve çevresindeki kameraların kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, 4 hırsızlığın da daha önce de aynı suçtan sabıkalı M.Ç. tarafından yapıldığı anlaşıldı. Evinde polisler tarafından gözaltına alınan ve sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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