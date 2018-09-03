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Kameradan belirlenen 4 hırsızlığın şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 10:25 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, 4 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği güvenlik kameralarından anlaşılan şüpheli, polis tarafından yakalandıktan sonra, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kameradan belirlenen 4 hırsızlığın şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, 4 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği güvenlik kameralarından anlaşılan şüpheli, polis tarafından yakalandıktan sonra, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep'te son 2 ay içerisinde 4 kişi, polise başvurarak hırsızlık mağduru olduklarını söyledi. Cep telefonları, paraları, cüzdan ve banka kartları çalınan mağdurların şikayetlerinin ardından polis, hırsızlıkların yaşandığı iş yerleri ve çevresindeki kameraların kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, 4 hırsızlığın da daha önce de aynı suçtan sabıkalı M.Ç. tarafından yapıldığı anlaşıldı. Evinde polisler tarafından gözaltına alınan ve sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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